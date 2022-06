Un calvario donar sangre en el ISSSTE de San Luis Potosí

Un verdadero calvario resulta donar sangre en el hospital del ISSSTE en San Luis Potosí. Hasta seis horas llegan a esperar los donadores ante la indiferencia del personal del Banco de Sangre de la institución.

Lo más contradictorio es que en el espacio donde se atienden a los donantes existe un letrero con el sigueinte texto: "Atención inmediata sin necesidad de hacer fila". "No Madrugar". "Horario de atención de 07:45-12:00 hrs".

La premisa no se cumplió para Julia Anchondo quien intentó donar pero no la atendían. Aquí su historia:

"Pues estoy en el ISSSTE desde las 7:30 am que me citaron para donar sangre y esto que dice en su puerta de acceso al banco de sangre es falso. Estoy haciendo fila desde las 7:30 am, no existe la atención inmediata, ni para mí, ni para ninguno de los 30 que estamos aquí, algunos llegaron antes de las 7:00 am porque dicen que para prevenir (no entiendo que) si viene uno con cita (no sirvió de nada)

Llevo cuatro horas y solo me han hecho la toma de sangre para checarla. Acá sigo! Lo que me reconforta es que a las 12:00 me sacan de aquí según su cartel jajajaja (A esa hora dicen que cierran)

Ahora entiendo porque es tan complicado conseguir donadores, algo que debería ser ágil lo hacen burocrático y sumamente lento. Entiendo que deban revisar que el donador este sano pero se tardan un montón. Les encanta ver el amotonamiento de gente.

El pasillo parece campo de concentración de personas de la tercera edad. Nadie sabe nada, todos dicen mil cosas diferentes y no se ponen de acuerdo. Es nefasto el sistema de salud pública".

Otra derechohabiente de nombre Nancy recordó el suplicio de donar sangre en el ISSSTE "Ahora recuerdo a qué hora se iban mi papá y mi mamá para echarse esos días de campo intentando donar, que horror". Por su parte Betsy Ponce expresó que era muy afecta a donar "pero la burocracia me quitó completamente las ganas".

Jaqueline Macias señaló que es muy difícil encontrar a alguien que quiera donar "y el sistema del ISSSTE no ayuda".

Cuando un paciente sufre un accidente o será sometido a una intervención quirúrgica solicitan donadores de sangre para reponerla así como atender una emergencia en casod e que se presente, sin embargo ¿Cómo atender ese requerimiento?