Ulises Mendoza y Caco Leal responsables de no tomarle protesta a Marcelino, acusa Guajardo

El ex presidente de la Diputación Permanente Roberto Ulises Mendoza Padrón y el secretario Alejandro Leal Tovías, son responsables de no haberle tomado protesta en su momento a Marcelino Rivera, no obstante que así lo establecía la declaratoria de validez del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.

El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado diputado Rubén Guajardo Barrera señaló lo anterior y dijo que “estamos todavía en el procedimiento porque sí existe una responsabilidad para el expresidente del Congreso del Estado y en este caso el secretario que estaba en función desde ese momento, que es el diputado Alejandro Leal Tovías”.

“Es una responsabilidad por no haberle tomado protesta ante un decreto del Consejo Estatal Electoral. Estamos estudiando el tema para ver hasta dónde puede dar en este caso por la irresponsabilidad que se cometió en su momento de no tomarle protesta”, añadió el legislador blanquiazul.

Expuso que “Marcelino ya tomó protesta, y ya están sus actividades, ya nada más falta la próxima semana poderle integrar al trabajo de comisiones para que él ya pueda estar trabajando de una forma activa como diputado de la Cámara local”.

Sobre el número de trabajadores que serán contratados en esta Legislatura bajo la modalidad de honorarios, Guajardo Barrera dijo que “el número siempre varía, pero el monto es el mismo. Nosotros tenemos una bolsa de capítulo 1000 establecida en el presupuesto ya 2024 y ese no va a variar. Y justamente ya el próximo lunes se aprobará el presupuesto para el 2025, que ya les estaremos explicando, viene un pequeño incremento por algunos temas como consultas que tenemos que hacer el trabajo legislativo, entre otras cuestiones que ya estaremos explicando el mismo lunes que se apruebe”.