UGCH retiró teléfonos públicos inservibles

Personal de la Unidad de Gestión del Centro Histórico (UGCH) retiró este fin de semana teléfonos públicos inservibles que estaban instalados sobre la Calzada de Guadalupe, y que solamente estorbaban y afectaban la vista a ese paseo peatonal.

De acuerdo con el reporte, los aparatos telefónicos pertenecían a empresas telefónicas que ya no operan, o que desde hace tiempo dejaron de pagar derechos de piso al Ayuntamiento capitalino.

Sin embargo, los aparatos telefónicos permanecerán a resguardo del Ayuntamiento durante un tiempo, en caso de que más adelante sean reclamados.

Local Pese a deuda heredada, Ayuntamiento garantiza pago de aguinaldos y a proveedores

Cabe citar que la instalación de casetas telefónicas debe ser autorizada por la autoridad municipal y debe respetar normatividad del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), sobre todo cuando se trata del perímetro del Centro Histórico.

En la administración anterior, se desinstalaron casetas telefónicas en varias calles del centro de la ciudad que carecían de permiso o que ya no estaba vigente. Ahora, tocó a la Calzada de Guadalupe el retiro de teléfonos públicos que ya no servían o que ya no tenían permiso.

Poco antes, en calles del Centro Histórico se retiraron las bases de los teléfonos públicos desinstalados, y que representaban un riesgo para los transeúntes.

¿Qué más ha pasado en San Luis Potosí? entérate aquí