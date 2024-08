Ubers y taxistas protagonizan disturbios en SLP; hay detenidos (video)

Repartidores y conductores de la plataforma de Uber han denunciado una serie de agresiones de las que han sido víctimas por parte de taxistas potosinos, mientras que el gobernador del estado, Ricardo Gallardo, a través de sus redes sociales, anunció que no permitiría disturbios en las calles.

En diversos videos que han circulado en redes sociales, se alcanza a observar que un grupo de taxistas le dieron alcance a un automovilista de Uber y entre todos le rompieron los vidrios al vehículo, además de agredir al operador de la plataforma y perseguirlo por varios kilómetros para provocarlo y amedrentarlo.

También se alcanza a observar que los taxistas se bajan y avientan piedras y diversos objetos a los Uber, quebrando vidrios de las unidades.

A través de las propias redes sociales también se expusieron los números de las unidades de taxi involucradas en los hechos, y cuyos conductores, con tremendas rocas querían agredir a los de la plataforma y a los propios miembros de la Guardia Civil del Estado que alcanzaron a llegar para impedir que la situación llegara a mayores.

El Sol de San Luis buscó una entrevista con la titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Araceli Martínez; sin embargo, la funcionaria optó por no responder.

Por su parte el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, puso en sus redes sociales un mensaje donde advierte que no permitirá que “nadie tiene derecho a quitar la tranquilidad, se actuará con todo el peso de la ley a quien esté haciendo disturbios en las calles –taxis /ubers-, el diálogo se prioriza en este gobierno”.

Luis Ricardo Solache / El Sol de San Luis

Buscan a más involucrados

Cerca de las 8:30 de la noche, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, informa que a través de la Guardia Civil Estatal, informó que se mantiene un operativo disuasivo, tras el connato de bronca ocurrido entre conductores del sector de transporte público contra los trabajadores “de plataforma”, en avenida de los Pinos, en donde prevalecerá en todo momento el orden y se evitará que se atente contra la paz de transeúntes y conductores que se desplazan por la zona.

La corporación pidió “a la población en general, a coadyuvar de forma activa mediante sus debidos reportes de estos hechos, en caso de haber sido víctimas de la posible comisión de algún delito, toda vez que se debe privilegiar el derecho a la tranquilidad y libre tránsito de las familias potosinas”.

Indicó la GCE que “en estos momentos se despliega un operativo de acción y reacción, por ello se exhorta a la ciudadanía a atender las indicaciones de los elementos de seguridad, en donde se trabaja en forma conjunta con personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para lo que las autoridades determinen, sobre los presuntos implicados en los hechos ocurridos”.

Luis Ricardo Solache / El Sol de San Luis

Ya hay detenidos: SCT

En la zona metropolitana no se tolerarán actos de vandalismo ni disturbios y se seguirá aplicando la ley a quienes alteren el orden, a fin de mantener la tranquilidad a las familias potosinas, afirmó la titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Araceli Martínez Acosta.

La funcionaria, que inicialmente se negó a proporcionar una entrevista telefónica a este medio, envió un comunicado de prensa en el que aseguró que las autoridades estatales actuaron de manera inmediata mediante el diálogo con conductores de taxis y de plataforma.

🚖🚘Conductores de Uber y taxistas se enfrentaron este día en diversos puntos de la zona metropolitana de San Luis Potosí.



La @SSPC_SLP y la @SCTSLP aseguran tener control sobre la situación e incluso hacer logrado ya algunas detenciones: https://t.co/mZP3wzsjKd pic.twitter.com/G5rhmbDuo1 — El Sol de San Luis (@ElSoldeSanLuis) August 7, 2024

Informó que con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE), ya se detuvo a quienes estuvieron involucrados en conatos de disturbios, por lo que se procederá conforme a lo que marca la ley, aunque no detalló el número de personas detenidas.

Puntualizó que la dependencia fortalecerá la vigilancia a fin de mantener la paz y tranquilidad a las familias, pero principalmente para garantizar el servicio de transporte público en la zona metropolitana.