UASLP ya califica exámenes de admisión

Luego de haber asumido varias pruebas de certificación nacional para la realización y evaluación de examen de admisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), este día comenzaron con los protocolos de recepción y calificación de los resultados de evaluación del examen de admisión de este 2024.

Claudia González Acevedo, secretaria escolar, informó que en este lunes 1 de julio se recibieron a 8 mil 137 alumnos que se están presentando su examen de conocimientos, donde solo refirieron que los pocos contratiempos fueron relacionados con el retraso de llegadas a consecuencia de las lluvias, además una persona presentó gastroenteritis por los nervios de estos días.

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí es reconocida en otros municipios, por eso se cuantificó que hubo más de mil estudiantes de otros lugares que manifestaron su interés por la máxima casa de estudios “en general se tuvo una cantidad de determinantes mayor o menor al año anterior muy fuertes prácticamente similar”.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

De los casi 16 mil interesados, sólo se aceptarán unos 7 mil 631 espacios, hicieron todos los trámites con examen psicométricos “hay facultades con mucha más demanda que otras y las que tienen menos, es donde puede existir lo que la gente llama reacomodo, si no entraste a alguna licenciatura, pudiera haber lugar para entrar a la universidad en alguna de las licenciaturas que tienen poca demanda, pero eso es una decisión, ya es una decisión más del estudiante, si desea realmente pertenecer a la universidad y a lo mejor no es un área que le sea atractiva, entonces depende más del estudiante.

En campus como el de Rioverde se atendió a un alumno con problema de motricidad para que pudiera estar haciendo su examen, “tuvimos en concreto, dos con debilidad visual y otra persona que se fracturó hace unos días. Entonces se le acomodó en la planta baja, también en Medicina, lo vimos desde el psicométrico para poder estar apoyando en esa parte”, señaló González Acevedo.

Para el día de mañana martes 2 de julio hizo la recomendación de dormir bien “se los decimos siempre, que vayan bien desayunados, que lleguen a tiempo para que se vayan con tiempo, para que no anden corriendo a último minuto, que no lleguen agitados, tensos, lo que se pregunta en el examen de admisión, son conocimientos de preparatoria, no se les está preguntando nada del otro mundo, porque a veces la gente cree que si vas a ingeniería te van a preguntar de construcción o van a preguntar de medicamentos, no, son conocimientos de preparatoria y que los muchachos normalmente ya los conocieron”.

"Por las inclemencias de las lluvias en el municipio de Tamazunchale iniciaron hasta las 10 de la mañana las evaluaciones en un grupo, porque los ríos estaban desbordándose”, añadió.

Por último, se realizó un recorrido para demostrar que están listos para empezar con la revisión de las calificaciones “nada más son las hojas de calificaciones, se pasan por la lectora, es muy importante que ustedes lo vean porque ustedes dan certeza la sociedad de cómo lo están viendo, con qué transparencia, lo están viendo”.