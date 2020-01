UASLP retoma actividades académicas

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP, retomó actividades académicas del segundo semestre del ciclo escolar 2019-2020, pues este lunes 20 de enero regresaron a sus aulas unos 32 mil 500 alumnos de las cien licenciaturas y los 96 posgrados.

El rector de la institución, Manuel Fermín Villar Rubio expuso que toda la institución está completamente lista para el regreso a clases de los jóvenes, pues para algunos representa el último semestre de sus estudios.

Los campus de los municipios de Matehuala, Salinas, San Luis Potosí, Soledad, Rioverde, Ciudad Valles y Tamazunchale ya iniciaron actividad administrativa desde el pasado 6 de enero, a través de su personal administrativo.

Este semestre representa un reto para toda la institución pues cualquier inicio representa esto, destacó el Rector al momento de señalar que también para algunos jóvenes apenas será el segundo semestre de su formación profesional.

Se espera que los jóvenes que retoman sus actividades académicas le pongan interés para estar bien formados, estudiar y atender a todos los aspectos que soliciten los profesores para aprobar las materias.

Los maestros también están preparados para recibir a los estudiantes y destacó que gracias a ellos es que se tiene la formación de calidad con que cuenta la UASLP, ya que son los que motivan y alientan a los estudiantes.

Aunque en la UASLP no es un requisito que los docentes tengan una maestría o doctorado para otorgar cátedra, esta acción permite que no se cierre la puerta a la experiencia profesional de muchos docentes que ejercer en el ambiente social en muchas áreas y que tienen puestos directivos, esta clase de maestros son en su mayoría catedráticos que ejercen hora clase a los que no se les deja fuera porque se quiere que la experiencia de ellos enriquezca la formación de los estudiantes, pues cuando los alumnos concluyan la licenciatura, muchos deberán ejercer su carrera y de estos docentes pueden tomar mucha experiencia.