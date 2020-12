UASLP podría sufrir recorte presupuestal en 2021

El recorte presupuestal federal, podría afectar a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (Uaslp) en un tres por ciento de los recursos que recibe año con año, dato que fue revelado por el rector de la Máxima Casa de Estudios, Alejandro Zermeño Guerra.

El presupuesto que ejerció la Universidad en 2020 fue de 3 mil 127 millones de pesos.

Ante el panorama que ya se prevé, anunció que buscará dialogar con los diputados federales para evitar que se concrete y explicó que este recorte viene en el proyecto de Ley de Egresos de la Federación, el cual aún no se concreta por lo que están gestionando para evitarlo, debido a que “podría afectar lo que es la operación diaria de la institución, sueldos, prestaciones, mantenimiento, que es para lo que se usa el recurso federal es básicamente”.

El financiamiento que procede de la federación es lo que se conoce como el capítulo 1000, así como para la operación y la compra de los consumibles “y con el recorte tendrían que realizar algunos ajustes de personal”.

Por el escenario que observa, aún no podría definir sí va a deshacerse de personal en la institución “espero que no, no puedo decirlo, porque no tengo todavía el dato de la reducción, el número exacto, y no sabemos si vamos a tener acceso a otro tipo de recursos o si vamos a poder mejorar las condiciones para tener recursos propios”.

Pero lo que sí descartó tajantemente es que pudiera darse la reducción de salarios a los altos funcionarios de la institución, puesto que esto ya se dio desde el año pasado con la Ley de Austeridad y por ello ve complicado que ello se repita.