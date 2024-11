UASLP podría rescindir contrato de arrendamiento de terreno en Lomas

El rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) Alejandro Javier Zermeño Guerra, no descarta la posibilidad de rescindir el contrato que firmó con la empresa distribuidora VEM por el arrendamiento de unos terrenos en Lomas que presuntamente serían utilizados específicamente para construir un centro deportivo; sin embargo, se ha identificado que no se han cumplido con los compromisos pactados, motivo por el cual podrían acabar con lo programado.

El hecho de que se ha instalado una especie de plaza comercial en los terrenos, obliga a la institución a que el equipo de abogados de la máxima casa de estudios se encuentre en toda la disposición de analizar rescindir el contrato.

Básicamente se ha observado que en este lugar se están instalando negocios que no habían sido señalados dentro del contrato que se firmó con la empresa y a la máxima casa de estudios Potosina no le temblará la mano para llevar a cabo este procedimiento, pues previamente se había acordado que las áreas serían utilizadas para temas deportivos y no como zona comercial.

“El contrato está perfectamente claro, se rentó hace un año, precisamente en el mes de noviembre, se nos dijo el año pasado que sería un centro deportivo que tiene canchas de fútbol, canchas de pádel, gimnasio, efectivamente tiene una pequeña área comercial, pues para una tienda de deportes o para una cafetería, cosas de ese tipo y estacionamiento y lo que han promocionado la empresa es algo totalmente diferente, entonces por eso se va a revisar el contrato”.

La Secretaria General, el Abogado General y la Comisión de Hacienda de la institución tienen previsto revisar el contrato “el contrato es perfectamente claro, si no se cumplen esas condiciones, por supuesto que se puede revertir y se está analizando. Repito, es perfectamente claro, si no están ellos cumpliendo el contrato, se puede recibir sin problemas”.

Lo anterior lo manifestó tras salir de la sesión del Consejo Directivo Universitario, CDU, que este viernes tuvo carácter privado. Ahí se estudió entregar dos honoris causa y el resto de los asuntos que se estudiaron guardan secrecía institucional.