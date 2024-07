“Tuve dengue y sentí que me moría”; aumentan casos en SLP

“Casi de la nada me empecé a sentir muy mal, me dio temperatura muy alta, mi cuerpo me dolía horriblemente tanto que me quería levantar y no podía, me salieron ronchas en plastas; me hicieron estudios y me dijeron que era dengue; seguí con dolor de estómago pero era tan fuerte que hasta tomar agua me dolía, ahí yo dije ¿qué es esto? yo me voy a morir”.

Así se expresó una mujer, adulta, madre de familia, que sufrió dengue apenas meses atrás y hoy puede narrar los síntomas y vivencias que tuvo con la enfermedad, cuyos casos se han incrementado recientemente en San Luis Potosí.

Aunque prefirió guardar el anonimato, accedió a narrar lo que vivió en esos momentos “para que a nadie le vuelva a pasar”. Cuando a mí me empezó a dar fiebre, prosiguió, ya había escuchado de varios casos por mi colonia, “el dolor que más recuerdo, porque era insoportable, era atrás de los ojos, es difícil explicar para que la gente comprenda realmente cómo se llegan a sentir los síntomas, solo les digo que sentía que yo me estaba muriendo”, insistió.

Temerosa de volver a sufrir dengue, dijo, “ya no uso jamás vestido ni short, cuando salgo a la calle es con pantalón, cargo mi repelente para estarme poniendo y duermo con mosquitero”, concluyó.

El dengue es una enfermedad transmitida por mosquitos, que puede tener graves consecuencias para la salud, por lo que las autoridades en esa materia trabajan en la concientización para evitar su propagación; a través de diversas campañas se recomienda a la ciudadanía a tomar medidas preventivas como eliminar criaderos de mosquitos en cacharros que acumulen agua -aunque sea en poca cantidad-, utilizar repelentes, y buscar atención médica ante cualquier síntoma relacionado con este mal.

En San Luis Potosí se ha registrado un aumento preocupante de casos de dengue, la región de Huasteca es la más afectada por la proliferación de casos, pero también se han detectado infecciones en las zonas de Zona Media y Altiplano, lo que subraya la necesidad de intensificar las medidas preventivas y de control en todo el estado.

En 2023 se registraron 675 casos de dengue, con dos defunciones por esa causa, en ese mismo periodo se realizaron más de 588 mil visitas a hogares, en las que llevó a cabo tratamiento en 2.5 millones de depósitos y la eliminación de más de 600 mil criaderos de mosco, se aplicaron insecticidas para control integral del vector en cerca de 17 mil viviendas, además de que se nebulizaron cerca más de 109 mil hectáreas, lo anterior con información de la Secretaría de Salud en el Estado.

Las acciones se mantienen en lo que va de este año y se trabaja en coordinación con los municipios, para las actividades de saneamiento básico, patio limpio, fumigación para combate de enfermedades transmitidas por vector.

Asimismo se van a continuar difundiendo las medidas preventivas contra esta enfermedad y brindando más apoyo a la población para disminuir los casos de dengue, y que se va a establecer una mayor coordinación con ayuntamientos y estados vecinos como Hidalgo, Tamaulipas y Veracruz, para hacer frente al dengue y otros padecimientos transmitidos por mosquitos, como son el zika y el chikungunya.