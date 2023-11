¿Tus vecinos dejan su basura en la calle? Repórtalos a este número

A ocho meses de haber iniciado la campaña “Sin montón, no hay contaminación”, la dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos del Ayuntamiento capitalino no ha logrado eliminar la práctica de muchos ciudadanos de abandonar la basura en sitios no adecuados o fuera de los días y horarios de la recolección programada.

Personal de la dependencia municipal destacó que gracias a la campaña se han eliminado algunas montoneras de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), pero todavía prevalecen esquinas o lotes baldíos donde es recurrente la aparición de basura, por lo que se exhortó a la ciudadanía a respetar los días y horarios del paso del camión recolector y no contribuir a la generación de montoneras.

Uno de los ejemplos se da en calles de los barrios tradicionales, como sucede en Valentín Gómez Farias, o en Miguel Barragán y Reforma, cuyos vecinos reportan constantemente el abandono de desechos a manos de otros vecinos, con lo que se contribuye a la generación de fauna nociva.

Otras montoneras que persisten son en Eje Vial y la privada Ponciano Arriaga y en Eje Vial y Pedro Montoya; las personas que desechan ahí su basura -inclusive en domingo- ya están identificados pero no han podido ser sancionados.

También se ha detectado acumulación de basura en varias esquinas de la avenida Damián Carmona, aunque varias ya fueron eliminadas debido a que vecinos y comerciantes comprendieron.

Se destacó que la campaña “Sin Montón no hay Contaminación” para combatir las montoneras de basura sigue vigente, por lo que se puso a disposición de la ciudadanía el número telefónico 4448 345 466 para reportar alguna situación con respecto a Aseo Público.

Cabe citar que los recolectores que trabajan en días y horarios específicos tienen la instrucción de retirar solamente la basura doméstica en bolsas, por lo que muebles, colchones y otros objetos de mayor tamaño solamente pueden ser retirados por personal solicitado al citado número telefónico.