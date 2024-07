Tromba afectó sistema de bombeo y dejó sin agua a habitantes de Ciudad Satélite

Una afectación en las líneas de alta tensión durante las lluvias registradas antes de este fin de semana que averió el sistema de bombeo, dejó sin abasto de agua a habitantes de Ciudad Satélite, quienes ya solicitaron la intervención de la Comisión Estatal del Agua (CEA) que, por lo pronto, aplicó un plan de tandeo.

De acuerdo con vecinos, la tromba ocurrida a mitad de semana en el municipio de Villa de Zaragoza, también los afectó debido al apagón que se dio en las siguientes horas.

Aunque a una parte de la zona regresó el servicios eléctrico, resultó que la falla eléctrica causó problemas en la bomba de abastecimiento y quedó fuera de servicio, lo que derivó en problemas de desabasto de agua en los domicilios de los macro fraccionamientos de la zona.

El caso ya fue puesto del conocimiento de la CEA por parte de representantes de los colonos, aunque de momento se ofreció un plan de tandeo para que los afectados alcancen a almacenar agua.

No obstante, los vecinos señalaron que a la fecha la gran mayoría de las casas no cuentan con tinacos ni aljibes, al recordar que cuando se las vendieron les aseguraron que ahí no batallarían por el agua. Además, hay personas que no pueden estar presentes en sus domicilios cuando la CEA suelta el agua, ya que trabajan todo el día, y no están en posibilidades de faltar por quedarse a almacenar el vital líquido.

Los afectados lamentaron este tipo de incidencias, ya que continuamente sufren por problemas en el abasto de agua y la CEA, que es la responsable de la dotación del vital líquido en esa zona, en ocasiones se desentiende y reacciona hasta que las protestas se generalizan.

Tal es el caso de los reportes de fugas de agua de los que se desentienden hasta que los vecinos acuden a sus oficinas ubicadas en la misma Ciudad Satélite para reclamarles, y es cuando se convoca a mesas de trabajo.

En este sentido, señalaron que las fugas de agua son constantes en el sector y que, en ocasiones, también derivan en cortes en el servicio de agua mientras se procede a la reparación.