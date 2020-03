Triquis denuncian favoritismo en Unidad de Asuntos Indígenas

Habitantes triquis de San Luis Potosí, denunciaron un reparto selectivo de despensas por parte de la Unidad de Asuntos Indígenas del Ayuntamiento capitalino, pese a que destacaron, todos tienen necesidad de apoyo en estos momentos.

Representantes de la comunidad triqui en San Luis Potosí, encabezados por el consejero indígena Domingo Flores García, indicaron que si bien siguen instalados en sus puestos en el callejón de San Francisco, las ventas han disminuido considerablemente en estos días, y aunque la Unidad de Asuntos Indígenas ha comenzado a repartir despensas, ellos no han sido beneficiados, lo cual atribuyen a que no votaron por el director de dicha área, Zenón Santiago Cervantes, “había despensas para el pueblo triqui pero nada más llamaron a sus amigos”.

Aseguraron que ya se han hecho dos o tres entregas de despensas, pero que solamente se han repartido a la mitad de la comunidad, y que algunos de los beneficiarios ni siquiera son indígenas, lo que puede causar división y enfrentamientos entre los habitantes, por lo que piden la intervención del Gobierno del Estado.

Teresa Martínez, habitante triqui, reprochó que el director de la Unidad de Asuntos Indígenas les pide estar en un listado para ser beneficiados con las despensas, “todos tenemos necesidades, no tenemos que ir a hincarnos para que nos dé un poco de ayuda, ahorita no es el momento para negar ayuda a las compañeras, si tú (Zenón) nos conoces tienes que llegar con todas las personas, no es sólo para la gente que aprecias, es parejo”.

Al no recibir las despensas municipales acudieron al Indepi a solicitar apoyo, pero ahí la respuesta fue que “no hay dinero”.