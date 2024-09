Tribunal Electora del Estado se pronunció por legislar para evitar fraudes en candidaturas

La magistrada electoral Denisse Porras Guerrero se pronunció por legislar en materia federal y local, para regular los casos de hombres que se registran como mujeres en los procesos electorales, para obtener una candidatura, como ocurrió en tres casos en San Luis Potosí donde solamente uno obtuvo el triunfo y la autoridad lo validó.

Luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de Michoacán, revocó el triunfo de Rubén Torres García, candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la presidencia municipal del ayuntamiento de Charapan, debido a que fingió ser mujer, la magistrada del Tribunal Estatal Electoral, dijo que se sienta un precedente.

Ante una situación similar, en San Luis Potosí el TEE validó el triunfo de José Reyes Martínez Rojas “Reyitos” como candidato mujer a la presidencia municipal de Venado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), siendo hombre; fue impugnado desde que era candidato, pero tampoco procedió.

Al respecto, Porras Guerrero dijo que “básicamente la Sala Superior está revocando la sentencia que se dio en la Sala Regional Toluca, justamente porque existían pruebas en contrario que desvirtuaban la adscripción simple que hizo este candidato al identificarse como mujer, para cumplir el principio de paridad de su partido político y también con la cuota de la población LGTBQ+”.

“Es importante que se estén dando este tipo de precedentes porque eso también a los tribunales locales nos da una pauta de, justamente, lo que se debe de valorar cuando existen pruebas en contrario que desvirtúen esta autoadscripción simple; son momentos distintos en la elección, es decir, para poder revisar los requisitos de elegibilidad de un candidato hay dos momentos: el momento del registro que fue lo que ocurrió en cuando se da el dictamen de paridad por parte del CEEPAC que es lo que se impugna y lo que nosotros resolvimos y después la sala regional Monterrey confirmó, es un momento”.

“Otro momento es cuando justamente se otorga la constancia de mayoría a un presidente municipal como en este caso –“Reyitos” de Venado-; en San Luis no se impugnó y ya no existe esa posibilidad por lo que el proyecto de sentencia de Sala Superior es muy interesante, porque se basa no en pruebas que puedan resultar discriminatorias para la parte que se está inscribiendo para un género o para otro, sino más bien en cómo se dio la manera de conducirse durante toda su campaña este candidato identificándose claramente como de género masculino”.

Denisse Porras añadió que “la sentencia se basa justamente en esa simulación en ese fraude a la ley que va a sentar un precedente importante para que en lo subsecuente sea un ejemplo de cómo tiene que darse también toda la candidatura y toda la propaganda política que se emita de estos candidatos, como en este caso que él mismo se estaba conduciendo como de género masculino, lo que hace ver pues que claramente era un fraude y una simulación a la ley simplemente para poder cubrir con estas cuotas”.

Puntualizó que “debe de normarse en ambos ámbitos en el local y federal, estamos ante una oportunidad perfecta, porque viene justamente el estudio y el análisis que se tiene que hacer respecto a la norma electoral próxima a la reforma electoral federal y se tiene que hacer lo propio también en San Luis Potosí; es una oportunidad perfecta para poder analizar y escuchar también a la gente de los colectivos para que juntos podamos perfeccionar el marco jurídico que siempre es perfectible y que junto a estas sentencias importantes que generan precedentes, podamos tener más armas para lograr que estas simulaciones no se den”.