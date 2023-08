Tribunal colegiado deja insubsistentes multas a diputadas de la Directiva

La diputada Cinthia Segovia Colunga, presidenta de la Directiva del Congreso del Estado, informó que el Segundo Tribunal Colegiado resolvió dejar insubsistentes las multas impuestas por el Juzgado Octavo de Distrito, a las integrantes de la Directiva, derivado del juicio de amparo promovido por una ex magistrada del Poder Judicial del Estado.

Esto, debido a que el Segundo Tribunal Colegiado, ante quien el Congreso del Estado promovió un recurso de queja ante la imposición de dichas multas, resolvió fundada la queja y que la actuación del Juzgado Octavo de Distrito es ilegal en virtud de haber hecho un requerimiento y una imposición de multa de manera genérica, sin especificar lo que le correspondía en relación a las atribuciones de ley a cada una de las diputadas integrantes.

Ante esto, el Segundo Tribunal Colegiado declaró determinar la procedencia del recurso de queja administrativa 209/2023, y así determinar dejar insubsistentes dichas multas.

Recordó que derivado del juicio de amparo 705/2020, promovido por la ex magistrada del Poder Judicial, María del Refugio González Reyes, el 28 de marzo del 2023, el juzgado federal impuso una multa a todas y cada una de las integrantes de la Directiva del Congreso del Estado, el cual fue motivo de la queja que finalmente resultó fundada y dejar insubsistentes las multas.

La legisladora Segovia Colunga manifestó que con esta resolución emitida, se fundamenta la queja presentada por el Congreso del Estado al no existir justificación sobre la procedencia de la sanción económica impuesta, ya que no se especifica claramente la actuación de las legisladoras integrantes de la Directiva, derivado del juicio de amparo promovido por la ex magistrada González Reyes.