Tras cuatro horas, el profe David recibió feliz ¡la vacuna anticovid!

La vacuna contra el Covid-19 es garantía de que no nos vamos a enfermar tan grave, pero seguimos siendo portadores y foco de contagio, explicó David Alejandro Badillo Posadas, quien fue el número 53 en recibir la dosis en el primer día de vacunación docente contra el Coronavirus.

Este maestro de cuarto año de la escuela primaria San Luis de la Patria del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, se formó desde las 6 de la mañana en las instalaciones del Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, ITSLP, para ser parte de esta Jornada Nacional de Vacunación al sector magisterial, afirma haberlo hecho convencido para regresar a las actividades escolares lo más protegido posible.

Fueron cerca de 4 horas las que pasaron para que pudiera acceder al biológico, mismo que afirma no le causó ningún tipo de reacción.

Comenta que cuando estuvo al interior del auditorio de esta institución educativa una persona se quedó dormida y llegaron a espantarse por si tuvo algún tipo de reacción sin embargo sólo fue la desmañanada que se dieron muchos de ellos.

"Estoy contento porque ya pude accesar a la vacuna lo malo es que faltan mis hijos y algunos integrantes de mi familia estoy feliz".

Menciona que desde que arribó a las instalaciones del Tecnológico se percató de que el proceso era un poco tardado, aunque fue bien tratado por los guardias de seguridad de este centro escolar, le revisaron las medidas de sanidad, como la temperatura, el uso de cubrebocas y gel antibacterial. Le revisaron la papelería que lo acredita como docente, misma que previamente preparó, aunado a la que ya había enviado su propia institución educativa desde el mes de abril.

Se manifestó satisfecho de este proceso porque le enseñaron qué es lo que debía hacer antes y después de recibir la vacuna, se le mostró la jeringa para que viera que no tenía aire y la dosis correspondiente.

Descansó por 30 minutos y se percató que el personal médico estaba pendiente de la salud de los que estaban ahí.

"Decidí vacunarme porque este virus nos afecta a todos y aunque no podamos solucionar todo, podemos aportar algo nosotros mismos, incluida nuestra salud, tarde o temprano tengo que regresar a la aula y lo tengo que hacer lo mejor protegido".

Pidió al resto de la población que se sume a este proceso y se vacune porque se trata de un virus que va a seguir ahí.

Se cree que pronto regresarán a clases ya que a nivel nacional se ha dicho que tras recibir el biológico en 25 días están en posibilidades de ello sin embargo este profesor menciona tener ciertas reservas "con la vacuna no me siento tranquilo de regresar a las aulas, ya que no sabemos qué cuidados y medidas sanitarias hayan tomado los niños".

