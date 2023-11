Tras 40 años de militancia, Óscar Bautista se va del PRI

Sara Rocha y Frinné Azuara, las sepultureras del partido, señala

El dos veces diputado federal, dos veces diputado local y líder de la CNC, entre otros cargos, con 40 años de militancia, Oscar Bautista Villegas, oficializó su renuncia al PRI para emigrar al Partido Verde Ecologista de Mexico, para “apoyar el gobernador Ricardo Gallardo en la gran tarea de seguir ayudando a los que menos tienen”.

Junto con el se va su hija que es regidora y presidenta del Comité Municipal del PRI en Rioverde Zaira Bautista Alvarado, además de militantes de la Confederación Nacional Campesina (CNC, por lo que prácticamente queda desmantelado el partido tricolor en ese municipio, el más importante de la zona media.

Responsabilizó directamente a la presidenta del PRI en el estado Sara Rocha Medina y a la secretaria general Frinné Azuara, impuestas por la dirigencia nacional que no ha mostrado voluntad para recomponer el camino, por lo que, sin lugar a dudas, “serán las sepultureras del partido en SLP, así serán recordadas por venir a terminar con lo que quedaba del instituto político en la entidad”.

Oscar Bautista hizo oficial su renuncia al tricolor en la reciente visita de la virtual candidata presidencial de MORENA Claudia Sheinbaum, donde expuso que “no podemos estar en contra de que se beneficie a la gente, por eso vamos a apoyar al gobernador Ricardo Gallardo, porque San Luis ya despegó y eso se nota”.

“Es doloroso tomar esta decisión, vengo desde abajo, desde la talacha, pero hay que tomar decisiones”; recordó que ya fue el primer diputado federal por el PVEM por voto mayoritario en el tercer distrito gracias a una alianza partidista.

Consideró que a los altos mandos del PRI les faltó armar una estrategia de inclusión, que tomaran en cuenta a todos los actores incluso al alcalde de la capital Enrique Galindo, a quien le recomendó que también siga la ruta hacia el PVEM. “Vamos a invitar a todos los amigos a que se vengan al Verde, porque la actual dirigencia en el PRI está echando a perder lo que construimos durante muchos años con mucho esfuerzo y convicción”.

Bautista Villegas expuso que seguirá trabajando por la gente de Rioverde junto a su hija, por lo que se enriquecerá un proyecto ganador del PVEM no solamente en ese municipio sino en toda la zona media; recientemente también renunció al PRI la regidora, ex diputada y ex presidenta del CDE del PRI Rosa María Huerta acusando la imposición de Sara Rocha; también se fue al Partido Verde.