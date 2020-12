Transportistas recurren a préstamos para pagar aguinaldos

Empresarios del sector de transporte en San Luis Potosí temen que, si no pueden cumplir con el pago de aguinaldos a sus trabajadores, se pueda incrementar el déficit de operadores que hay en el estado, el cual asciende a más de 5 mil; por lo que se verán en la necesidad de recurrir a algún préstamo para entregar en tiempo y forma esta prestación, ya que no cuentan con la suficiente capacidad financiera en sus empresas.

Respecto a ello el consejero nacional de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC), Raúl Torres Mendoza, manifestó que en el sector de transporte no hay las condiciones económicas para cubrir el pago de aguinaldos, por lo que, las empresas establecidas aquí en el estado están recurriendo a la Banca, a prestamistas o a los usureros para ver si les apoyan con un financiamiento, aunque lamentablemente en estos lugares les sale caro el interés.

"Tenemos que salir adelante, no podemos abandonar a los operadores, porque hoy en día hay un déficit de más de 5 mil operadores en San Luis Potosí, y sin ellos pues no se mueve el transporte. Lamentablemente tenemos que buscar por todos los medios el cómo seguir sosteniendo los empleos, para que no se pierdan más", expresó.

Por otro lado señaló que es injusto que, mientras los transportistas están sufriendo para pagar sueldos y prestaciones a sus trabajadores, los diputados locales recibirán entre su aguinaldo y su bono navideño 600 mil pesos este mes, dinero que consideró podría ser donado al personal de salud que está arriesgando su vida atendiendo a los enfermos por Covid-19, o bien a las familias potosinas que padecen de pobreza extrema.

“Consideramos que los millones que se van a repartir entre los 27 diputados, bien los podrían enviar a la gente que se la está rifando por la pandemia, como las enfermeras, doctores y demás equipo que trabaja en los hospitales, o, si ellos quisieran realmente ayudar podrían donar ese dinero para llevarle una cena navideña a 35 mil familias de las más pobres, porque hay que reconocer que en SLP hay gente de la más pobre que no tiene para comer”, apuntó.