Transportistas enfrentan robos y accidentes ante falta de patrullajes: AMOTAC

No sólo persisten los robos en carreteras contra el autotransporte, sino que además se han incrementado los accidentes ante la ausencia de patrullajes por parte de la Guardia Nacional, denunció Raúl Torres Mendoza, consejero nacional de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC).

El líder transportista señaló que si bien "siempre" ha sido un riesgo salir a carretera, ahora es peor, pues desde que la Guardia Nacional desplazó a la Policía Federal, ya no hay vigilancia en los caminos; recordó que la extinta PF contaba con un grupo especializado en carreteras, sin embargo a todos los oficiales que lo conformaban "les dieron las gracias".

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Ahora que la Guardia Nacional asumió las funciones de la PF ya no hay vigilancia en las carreteras, "los militares no tienen la capacidad porque están formados de diferente manera", lo cual repercute no solamente en un alza en robos a los transportistas, sino también en más accidentes.

Lo anterior debido a que no hay quién vigile el cumplimiento de la ley, y por ejemplo, circulan camiones doblemente articulados con hasta 100 toneladas de carga que son "una máquina de matar"; para muestra, señaló que a inicios de esta semana se desprendió el tanque de una pipa y siete personas murieron calcinadas.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Manifestó que afortunadamente no ha habido transportistas potosinos implicados en accidentes, ya que en el estado se mantiene una estrecha colaboración con las autoridades federales y estatales para tener constantes capacitaciones a los operadores.

Sin embargo, Torres Mendoza insistió en la necesidad de que haya más patrullajes por parte de la Guardia Nacional, pues indicó que se pueden circular hasta 200 kilómetros en la carretera '57 sin toparse con una sola patrulla pese a que es una de las rúas más inseguras del país, "pedimos más presencia policiaca".