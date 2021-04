Transportistas de la Huasteca acusan a la SCT de aplicarles "la letal"

Transportistas de la Huasteca se manifiestan en la Casa de Gobierno debido a que son blanco de multas por no contar con permiso para otorgar el servicio, pero no se les expide el mismo por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Este jueves un grupo de prestadores del servicio de transporte colectivo en la Huasteca, acudieron a la capital potosina para manifestarse en la Casa de Gobierno; Alfredo Chavarría, uno de los inconformes, denunció que la SCT y los presidentes municipales de la región "nada más juegan con nosotros", pues les dan largas y no les expiden los permisos para otorgar el servicio de manera regular.

Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

Explicó que cada cinco años deben renovar el permiso para transporte colectivo en los municipios, mismo que tiene un costo de 32 mil pesos, sin embargo, aunque han acudido a solicitar la renovación, no son atendidos, y al mismo tiempo, la propia autoridad los multa por no contar con el documento.

Denunció que incluso esta situación es utilizada con fines electorales, "si no apoyas a un candidato, van las multas", a quienes no cuentan con su permiso actualizado, la SCT les aplica "la letal", que es una sanción de 500 UMA's, que en su valor actual de 89.62 pesos, equivale a 44 mil 800 pesos que resultan impagables para los transportistas, pues durante este año de pandemia han visto disminuido el pasaje.

Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

Manifestó que "conseguir un permiso no es cualquier cosa, nos piden acta de Consejo Municipal, certificado médico, carta de no antecedentes penales, solvencia económica, son como 20 requisitos", y a pesar de que están dispuestos a cumplirlos y hacer su pago, no los atienden, "no nos ayudan pero sí nos molestan, ya estamos hasta la madre".

En la protesta participan representantes de transportistas de alrededor de 12 municipios, como Tamasopo, Aquismón, Tancanhuitz, Ciudad Valles, Axtla, Matlapa, Tamazunchale, quienes están dispuestos a quedarse en plantón, pero además advirtieron que en caso de no tener respuesta, sus compañeros en la Huasteca están a la espera de indicaciones para bloquear la carretera federal.