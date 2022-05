Transcurre vacunación Covid en la ciudad

Jóvenes acudieron a las instalaciones de los distintos centros de vacunación que instaló el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, para recibir su vacuna contra el Coronavirus. Su participación, hoy más que nunca es fundamental, pues aunque no presentan severas reacciones con la enfermedad, este sector es altamente transmisor; ahí radica la importancia de que sean inoculados.

Desde este 5 y hasta el 7 de mayo se realiza la jornada de vacunación contra el Sars-Cov-2 para menores de 12 a 14 años de edad y segundas dosis para menores de 12 a 17 años en todo el territorio potosino; ahora si se vieron menores de diversos rangos participando en este proceso.

Se realizó un recorrido por uno de los centros de vacunación, el ubicado en el centro de la ciudad, ahí David de 12 años de edad, comentó a este medio de comunicación que prefirió no acudir a la escuela y cumplir con la obligación ciudadana de vacunarse para no enfermarse; este pequeño está muy consciente de la enfermedad ya que relata que en su familia se dieron varios casos en el peor momento de la pandemia.

David, acude acompañado de su mamá quien de lejos vigila el proceso, ya que a los padres se les pidió ubicarse como observadores y no podían estar haciendo filas, aunque algunos desatendían el llamado y permanecían con los desconcertados hijos. Hubo cierta rapidez en el proceso y aunque no se quedaban a descansar los 30 minutos de rigor, salían seguros de haber cumplido con su compromiso con la sociedad.

El 5 de mayo, se aplicarán las dosis correspondientes del biológico de Pfizer a quienes su primer apellido inicie con las letras: A, D, G, J, M, O, R, U y X; el 6 de mayo: B, E, H, K, N, P, S, V e Y; y el 7 de mayo: C, F, I, L, Ñ, Q, T, W y Z.

Las unidades donde se aplicaran las vacunas son: Hospital General del zona no. 1 (IMSS de Zapata), Hospital del Niño y la Mujer “Dr. Alberto López Hermosa”, Hospital Regional Militar, Hospital General de Soledad de Graciano Sánchez, Hospital Rural no. 14, Hospital General de Zona no. 6, Clínica Hospital ISSSTE y el Hospital Rural 44 Zacatipan, que atenderán los tres días.

Los días 6 y 9 aplicaran la vacuna en: Hospital Básico Comunitario de Aquismón, Hospital Básico Comunitario de Ciudad del Maíz, Hospital Básico Comunitario de Ébano, Hospital Básico Comunitario de Salinas de Hidalgo, Hospital Básico Comunitario de Tamazunchale, Hospital Básico Comunitario Tamuín , Hospital Básico Comunitario de Villa de Arista, y Hospital Básico Comunitario de Xilitla.

El horario de atención es de 9:00 a 16:00 horas, y los documentos presentar son la hoja de registro ante el portal de Gobierno Federal mivacuna.salud.gob.mx y el CURP actualizado. En caso de requería la segunda dosis deben de presentar el comprobante de la primera.