Tramposa y abusiva, Ley de Ingresos del Ayuntamiento de SLP: Franklin

El ayuntamiento de la capital que encabeza el alcalde Enrique Galindo Ceballos, envió al Congreso del Estado una iniciativa de Ley de Ingresos para 2024 “tramposa y abusiva”, tratando de perjudicar a los que menos tienen pero eso no se va a permitir, advirtió el diputado integrante de la comisión segunda de hacienda y desarrollo municipal Eloy Franklin Sarabia.

“Es abusiva completamente, tramposa, eliminando unos conceptos, cambiándolos por otros, haciendo que se cobren todavía aún más, eso. Mencionaban que es un ajuste inflacionario pero claro que no, tenemos que mencionarle a la gente cuál es la realidad de esta situación y no solamente tiene que ver con el área de la construcción”

Expuso que pretenden una vez más, que el que menos tiene tendría que pagar más, “las distintas cámaras de comercio de la capital potosina y sobre todo de la construcción, externaron su opinión de lo tramposa y de la forma en la cual se pretende cobrarles más; imagínate que vives en un fraccionamiento privado y cualquier modificación que quieran hacer al interior, tendrían que pagar al ayuntamiento una cantidad impresionante de dinero. Cualquier proyecto habitacional que desee tener amenidades al interior de sus fraccionamientos estarían ridículamente caras”.

El legislador Franklin Sarabia expuso que “un concepto que también nos parece aberrante es cómo es que pretenden por meto lineal cobrarles a todo el comercio, al comercio por ejemplo de Las Vías. Tienes que pagar un permiso a Protección Civil, otro permiso a Tránsito, otro permiso también a la Dirección de Comercio. Dado esto, tendrías que pagar el metro lineal, el más sencillo de los puestos mide cuatro o cinco metros y prácticamente estarían pagando 300 pesos por metro lineal. Eso es lo que pretende el alcalde de la capital por medio de esta jugarreta muy sucia en verdad”.

Apuntó que “felicitamos a muchos de los municipios en los cuales han sido congruentes sobre todo con el comercio; después de la pandemia no se han recuperado y nos parece en verdad una jugada muy sucia para la gente que vende en los tianguis, en los mercados sobre ruedas, en las vías, que es la única forma en la cual, muchas familias se allegan de recursos económicos”.

Por su parte, el diputado Guajardo Barrera dijo que “hemos sido muy responsables, no solamente en el tema de la capital, sino en los otros 28 municipios, en que no se de ningún aumento que vaya más allá de la inflación, seremos muy responsables en no golpear el bolsillo más allá de la inflación en el tema de San Luis Potosí”.

“Hablando del cobro predial en tema comercial, así como tema industrial, hay otros rubros donde también estamos analizando que no se dé este golpe al bolsillo o este impacto que vaya más allá de la inflación; acordamos que no se dé ningún aumento. Faltan todavía otras partes del capitulado de la ley de ingresos”, dijo.

Añadió el legislador que “se han encontrado algunos cobros excesivos, quieren cobrar el doble a comerciantes, se ha tomado una propuesta general en que no vaya ningún aumento más allá, en específico en el tema de la inflación”.