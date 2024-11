Trabajo no remunerado aporta 26% al PIB en SLP; mujeres, las que más lo realizan

En San Luis Potosí existe un total de 44 mil 643 personas que realizan trabajo no remunerado, es decir, realizan alguna actividad económica sin percibir un ingreso por ello, y la gran mayoría son mujeres, quienes además dedican más tiempo que los hombres a dichas tareas.

De acuerdo a información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), con corte al segundo trimestre de 2024, en San Luis Potosí hay un total de un millón 309 mil 248 de población ocupada, de las cuales 44 mil 643 realizan trabajo no remunerado.

Entre las actividades no remuneradas se encuentran el trabajo doméstico, el cuidado de los niños y adultos mayores, y la agricultura de subsistencia. A pesar del aporte que estas actividades tienen en la economía local, se subestima su aportación al PIB, que en San Luis Potosí es de un 26.9%, con un valor económico 203 mil 279.

Así mismo, existe una desigualdad y feminización del trabajo no remunerado, pues mientras las mujeres aportan 19.59% al PIB con el trabajo no remunerado, la aportación porcentual del trabajo no remunerado por parte de los hombres de apenas un 7.40%.

En la entidad potosina se dedica un total de 30.5 horas per cápita a la semana al trabajo no remunerado, la diferencia por género también es marcada en el tiempo que se le dedica a las actividades sin paga, púes mientras las mujeres dedican 42.1 horas per capital a la semana, los hombres dedican 17.1 horas semanales per cápita.

Por sector, en las actividades primarias como son agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza, hay 12 mil 883 trabajadores no remunerados; y en el sector secundario, en construcción hay 315 trabajadores no remunerados, en la industria manufacturera 5 mil 885, en el comercio al por mayor mil 160, en el comercio al por menor 12 mil 551, en servicios profesionales, financieros y corporativos mil 250, en servicios sociales mil 541, en servicios diversos mil 194, en servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 7 mil 315, en actividades del gobierno y de organismos internacionales y extraterritoriales 351, y en sector no especificado 198.