Trabajaré para reconstruir nuestro San Luis de la Patria: Juan Carlos Machinena al arrancar campaña

En el primer minuto de este viernes 5 de marzo el abanderado de Fuerza por México a la gubernatura de San Luis Potosí, Juan Carlos Machinena Morales arribó acompañado del equipo que se encargará de trabajar para construir el San Luis de la Patria al punto de encuentro, respetando la sana distancia y las medidas de sanidad.

En su mensaje el abanderado del partido rosa mexicano señaló que así como fue el primero en registrar su intención de contender ante las autoridades electorales por gobernar San Luis Potosí, así arranca esta campaña y de la misma forma lo hará a partir de septiembre desde el palacio de gobierno.

“Hablemos diferente hablemos con la verdad con la verdad aunque duela, con la verdad que exigimos día a día todos los ciudadanos de decir y reconocer que si hay problemas muy fuertes, de inseguridad donde el estado mexicano sigue en deuda con los ciudadanos”.

Enfatizó,”que no se burlen de la inteligencia de los potosinos”.

El arquitecto de este proyecto para reconstruir SLP agregó, “veamos quién tiene intereses atrás y de qué tipo, no nos dejemos engañar, que no los vendan espejitos, que nos vendan realidad, que no nos endulcen el oído”.

Aseveró, “algunos de los que hoy contienden no habían participado en política, pero su currículum de vida y política habla por sí mismo los candidatos de Fuerza por México son ciudadanos de distinguido trabajo por SLP”.

Expuso que sus ejes centrales serán construir economía, empleo, salud y bienestar para los potosinos de todas las regiones.

Subrayó que realizará una campaña con respeto por la salud de los potosinos, donde no se realizarán eventos populistas.

Machinena Morales empezará su agenda de campaña por la Zona Media con los futuro candidatos a alcaldes a diputados locales y federales, posteriormente este viernes acudirá a Tamazunchale, después a Ciudad Valles para hacer un reconocimiento a las mujeres valientes y huastecas, por la tarde a Matehuala acompañado de quienes abanderan el proyecto que hará que San Luis Potosí vuelva a tomar el color rosa de su piedra de cantera.

“Pueblo de San Luis vamos juntos, en equipo, por nuestro San Luis de la Patria”.