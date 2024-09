Trabajadores del PJE, estudiantes y asociaciones marcharon contra la Reforma Judicial

En una multitudinaria marcha realizada este domingo se hizo un llamado a los senadores de San Luis Potosí para que voten en contra de la reforma judicial.

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación acompañados por trabajadores del Poder Judicial del Estado, estudiantes de la Facultad de Derecho, y asociaciones civiles, marcharon este domingo por la avenida Carranza, del jardín de Tequis hasta Plaza de Armas en contra de la reforma judicial.

Esta es la manifestación más numerosa que se ha realizado en San Luis Potosí en contra de la reforma judicial, y esta vez desembocó frente al Congreso del Estado, en donde representantes del Poder Judicial Federal hicieron un llamado especial a los senadores de San Luis Potosí para "que nos representen realmente, que voten en contra de la reforma judicial", además se nombró a los 43 senadores de oposición que ya se han pronunciado en contra de la reforma para que se les dé seguimiento y garantizar su voto en contra.

También advirtieron que si el Senado aprueba la reforma, ahora las protestas estarán frente al Congreso del Estado "exigiéndole a los diputados locales que no aprueben esta reforma, prometemos estar aquí".

En los discursos también tomó la palabra un estudiante de Derecho, quien se dirigió al presidente Andrés Manuel López Obrador para decirle "que nadie nos manipula y mucho menos nuestros maestros", inclusive calificó a los directivos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí de ser "unos docentes mediocres, de ficción y apariencia, pues hasta el día de hoy no se han pronunciado al respecto, dejando a la comunidad estudiantil en una incertidumbre ante el temor fundado a represalias; es por ello que le hago un llamado a la comunidad estudiantil en general para conocer el pasado, incluso el pasado oscuro, para comprender y entender el presente y saber de dónde venimos y hacia dónde vamos".

Afirmó que la reforma "no es más que un retroceso a la protección y garantía de nuestros derechos humanos, pues el Ejecutivo pretende tener el poder absoluto y así controlar a todos los gobernados como un verdadero monarca".

Apoyó la idea de que los magistrados no son igual que los diputados o senadores, ya que su función no es representar a los electores, sino hacer valer la Constitución, a veces incluso en contra de actos y opiniones populares, por lo que no pueden ser electos a través del voto igual que los legisladores.