Trabajadores del IMSS 37 de Tamazunchale se manifiestan por falta de ventiladores

Toda la plantilla del personal de enfermería de la Unidad de Medicina Familiar, UMF, número 37 del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, se manifestaron por la falta de aires acondicionados, ventiladores, minisplits, además denunciaron una serie de condiciones precarias con las que actualmente están laborando.

Este hospital se encuentra localizado en la comunidad de Zacatipan en el municipio de Tamazunchale, lugar donde actualmente el termómetro ha llegado a los 45 grados centígrados y qué decir de la sensación térmica que enfrentan para hacer su trabajo médico, ha llegado a los 50 grados centígrados.

A las afueras de este nosocomio se plantaron vestidos con playeras blancas para exigir que la autoridad sanitaria de esta Unidad de Medicina Familiar enfrente su responsabilidad, ante estas exigencias sobre todo porque afirman se ha vuelto un viacrucis atender a los pacientes mientras están bañados en sudor, pero además transitan entre los malos olores que se generan justamente por la falta de ventilación. Al igual, corren el riesgo de captar enfermedades porque no hay un correcto tránsito de aire.

Por parte del sector laboral son muchas las quejas, sin embargo, también están las de los pacientes que también enfrentan una grave incomodidad, ya que están nerviosos y ansiosos por curarse, pero al estar en medio de aire caliente y sin poder respirar se les complica el proceso de sanación.

Algunos trabajadores y hasta los propios familiares de los pacientes han tenido que cargar con su ventilador personal, sin embargo, este sistema de enfriamiento no sirve de mucho porque la totalidad de las áreas están afectadas.

Cortesía / Trabajadores del IMSS 37 de Tamazunchale

Tras registrarse esta protesta donde cargaron pancartas que exigían respeto hacia su trabajo, una de las autoridades del nosocomio informó que ya se ha pedido equipo de ventilación al Instituto Mexicano del Seguro Social a nivel central, para que les compren este tipo de equipo y les han afirmado que han hecho ya las cotizaciones necesarias para aparentemente reemplazar los aires “tanto de paquete como minisplits, sin embargo, todavía no llega ese tiempo que hayan hecho esa parte del cambio, vino un proveedor también hace como unas dos o tres semanas, a hacer otra cotización, me imagino que es por la cuestión de licitaciones y demás, pero tampoco tenemos respuesta y ahorita anda otro proveedor, que yo creo que es el requisito para que se pueda hacer el cambio momentáneamente”.

Informaron que los supervisores, han propuesto y les han mandado algunos comentarios únicamente para los usuarios “y ahorita ya tenemos cuatro minisplits colocados, tres en el área de urgencias y uno en el área de pediatría y para que no se sientan tan sofocante el calor. Esa es de la parte de las acciones que se les comenta que sí se ha hecho por parte del hospital”.

También se aprovechó para señalar que no hay equipo de rayos X, y se indicó que el cambio o mejora de este insumo se tiene que hacer y técnicamente con un ingeniero “también apoyar para poder resolver momentáneamente la parte del funcionamiento, hay dinero para campañas, se va a ver pero para este hospital no, yo aquí me he estado tratando toda mi vida, puedo decir que no se oye cuánto tiempo puede agilizar a todas estas necesidades que tenemos”, sostuvo uno de los manifestantes.

Los responsables de ese hospital de la Huasteca potosina señalaron que se requiere tiempo para atender todas sus peticiones “estamos totalmente de acuerdo que existe un problema, lo único que nosotros les pedimos es un poquito de tiempo porque seguimos con la información, se están haciendo acciones en este momento, desde el lunes pasado hicimos un recorrido al hospital, en cuanto detectamos las temperaturas por arriba de 45 grados dentro del hospital, se están colocando en las áreas de lo más caliente.

Se añadió que es difícil adquirir los aires acondicionados centrales, porque los de gran tonelaje se tienen que dar a nivel nacional, “no hay un presupuesto que yo maneje aquí para poderlo instalar y también ya están enterados. Están trabajando ya iniciaron los trabajos, pero esa parte es de los departamentos administrativos, de hecho, ahorita hay una persona adentro, haciendo otro levantamiento de los aires más grandes para ver sí se sustituye o ellos nos van a dar el diagnóstico”, culminó un funcionario del IMSS que salió a escucharlos.