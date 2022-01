Trabajadores de Salud amenazan con manifestarse; "aún existen adeudos", señalan

No descartan manifestarse en los próximos días trabajadores eventuales del Hospital General de Ciudad Valles y de otras latitudes, debido a que la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, no los ha liquidado después de que el pasado 31 de diciembre concluyeron su contrato y no les han pagado su finiquito.

"El día 31 de diciembre del 2021, concluyó el contrato del personal que se encuentra laborando en el nosocomio antes mencionado, por el cual se nos tenía que otorgar el finiquito pertinente de los dos contratos celebrados entre los Servicios de Salud de San Luis Potosí y el personal que labora bajo este régimen de eventual; aunado a eso, sólo se nos otorgó un contrato de un mes teniendo como término el día 31 de Enero del presente año. Al cuestionar a las autoridades pertinentes, no hemos recibido respuesta alguna por parte de la institución por tal motivo nos causa incertidumbre y descontento, añadiendo que no contamos con vacaciones, seguridad social y prestaciones en general".

Lo anterior lo denunció uno de los afectados quién pidió el anonimato para evitar las represalias que ya se han dado contra compañeros que han declarado lo mismo, sin embargo destaca que hasta ahora ninguna autoridad se quiere hacer responsable de este tema.

Señaló que el panorama es de preocupación por lo que no descartan tomar decisiones más agresivas como la de llegar al paro laboral y la toma de algunas de las principales calles de la ciudad. Al igual este panorama se extiende hacia otros municipios del territorio potosino.

En el Estado son cerca de 600 trabajadores que se encuentran en esta circunstancia y en el municipio de Ciudad Valles específicamente se habla de 120 afectados; les llama poderosamente la atención que no se les esté pagando lo que les corresponde toda vez que desde hace varias semanas fue liberado el presupuesto destinado para este tema.

Dentro de poco se verán movilizaciones en el Hospital General de Soledad de Graciano Sánchez, en el Hospital General de Río Verde y en el de Ciudad Valles que es donde más se han visto afectados.

"Se despidió a trabajadores que llevan desde 15 años laborando en la institución y también a otros que tienen 2 años o seis meses, sin embargo están contratando a nuevo personal a quiénes hasta les están entregando las bases como empleados permanentes cuando muchos ya hemos estado trabajando por años y no nos habían dado nada. En mi caso solo quiero que me finiquitan como lo establece la Ley para buscar otro empleo".

El quejoso destaca que el finiquito que se les adeuda oscila entre los 5 y 11 mil, y argumenta que muchos no van a permitir que se los arrebate toda vez que han invertido mucho tiempo en la institución. Además porque últimamente los directores de estos hospitales han estado amenazando al personal con despedirlos hoteles están presionando para que renuncien y no reciban ningún pago.

