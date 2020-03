Trabajadores de la limpieza, los más vulnerables ante Covid-19

Debido a la contingencia sanitaria que aqueja a la entidad y al país por la aparición del Covid-19, agencias de limpieza profesional han tenido un aumento considerable de trabajo, puesto que la población ha demandado con más frecuencia este tipo de servicio, en la búsqueda de poder estar en espacios completamente desinfectados.

Un total de 28 empresas formales según lo indica el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, DENUE, del INEGI, se dedican a ofrecer este tipo de servicios en la Entidad, donde las labores que realizan van desde la desinfección de áreas de trabajo, lavado de sanitarios, esterilización de artículos o herramientas, limpieza de casas, limpieza de oficinas y lavado profundo de tapicería y muebles.

José Díaz dueño y gerente de una empresa local que se dedica a este tipo de trabajo, mencionó que han tenido un incremento considerable de peticiones de servicio, sobre todo de empresas y fábricas, quienes buscan desinfectar y sanitizar áreas administrativas, también solicitudes de familias, para limpiar casas donde actualmente residen personas enfermas.

Normalmente en una semana realizaban de cinco a 10 servicios, actualmente están llevando a cabo tres labores al día, y es que con la presencia del Covid.19 en la entidad, muchas personas buscan mantener sus sitios de trabajo y hogares libres de cualquier virus y microbio.

“Nuestro trabajo consiste en brindar servicios de limpieza personalizados, según lo que necesite el cliente, a quienes les hacemos un diagnóstico previo del área, Somos personal altamente capacitado y comprometido, y también entre nosotros nos cuidamos con esmero, porque sabemos que enfrentarnos ante esta contingencia, no es cosa fácil”, señaló José.

MUJERES, LAS QUE LLEVAN LA MAYOR CARGA

La ardua labor de quienes se dedican al oficio de la limpieza o intendencia, mucha de las veces ha sido descalificada e invisibilizada, provocando una situación vulnerable para quienes se desarrollan en este ámbito laboral, cuantimás en esta preocumante situación de contingencia sanitaria. Hoy en día este trabajo se ha convertido en uno de las más importantes y demandados por la población, ya que ante esta preocupante contingencia son muchos los que solicitan este servicio. desempeñado en su mayoría por mujeres solas, de bajos recursos y mayores de los 40 años.

Pero mucho de estos empleadores, o quienes llegan a gozar de los beneficios de las personas que desarrollan esta compleja profesión, ignoran el gran esfuerzo que hay detrás de ella.El mayor aporte que hacen los trabajadores y trabajadoras es : garantizar la limpieza y la higiene de espacios tanto laborales, médicos y personales.

Mariana Baldo, mencionó que se enfrentan ante una situación muy preocupante “Sí, nosotros no somos personal de limpieza esenciales, porque somos trabajadores privados, no públicos. entonces nos dicen que podemos desistir de nuestras actividades nada más así porque sí, a veces siento que se quieren cobrar con nuestra salud, me siento explotada”.

Para Norma García, trabajadora en el área de limpieza desde hace más de 10 años, esta actividad no le ha dejado experiencias gratificantes, en sus propias palabras esta situación de salud pública solo expuso el nivel de desconsideración que tienen por el personal de limpieza, que hasta por la edad deben “agarrar” cualquier trabajo que se les ofrezca, incluso si es en hospitales y si esto significa que no esté económicamente bien remunerado, “somos viejas, en ninguna empresa de limpieza nos contrata, si tenemos familia cómo vamos a mantenerlos, no hay oportunidades para las personas como nosotros, incluso si de nuestro trabajo depende la salud de otras personas”.

Este difícil pasaje que enfrentamos como población, es un recordatorio para tratar dignamente a todos los empleados de cualquier tipo de sector, público o privado, pero sobre todo a aquellas y aquellos que “se la juegan”, durante esta contingencia para hacer su trabajo adelante, mismo que beneficiará a otros, como lo son los empleados de limpieza, así lo manifestó Ximene Oropeza, ciudadana.

Mejores salarios, un trato justo y un infinito agradecimiento es lo que buscan y merecen, quienes a través de su oficio, jornadas laborales extenuantes, y a pesar de vivir en extrema marginalidad siguen “al pie del cañón” desempeñando su honesta labor.