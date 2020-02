Trabajadores de Challenger presentarán demanda contra actuario de la JFCA

Trabajadores de la empresa Challenger Fabrication and Distribution de México, presentarán una demanda contra actuario de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) de San Luis Potosí, tras detectar una serie de irregularidades e inconsistencias que éste ha cometido en el procedimiento para el estallamiento de huelga laboral.

Al respecto Alejandro Miranda Guzmán, director de seguimiento de programas del Sindicato de Trabajadores de la Industria Metal Mecánica Automotriz (SITIMM), explicó que después de que la compañía incumpliera con el pago de aguinaldos, salarios y fondos de ahorro a 13 trabajadores, se decidió iniciar un emplazamiento a huelga en las instalaciones de ésta, sin embargo el actuario que acudiría a notificar sobre el hecho no se presentó el día indicado y notificó a México que no existía conflicto alguno.

“Vamos a iniciar un procedimiento administrativo-jurídico, estamos analizando el penal en contra del actuario y contra quien resulte responsable. Estamos haciendo el análisis como sindicato para que desde México se levante una queja y se inicie una investigación contra el actuario porque está haciendo de manera indebida su trabajo”, expresó.

Manifestó que les preocupa que haya un tema de conflicto de intereses y corrupción por parte de la empresa, pues consideran que se está “comprando al actuario”, ya que éste se presentó un día antes del estallamiento a huelga y en horarios fuera de operatividad de la compañía, siendo que el sindicato había notificado a la JFCA el día y la hora exacta en la que los trabajadores se presentarían a la planta para proceder con la huelga.

“Lo digo con certeza, la JFCA está corrompida, es inoperante y generan estrategias ilegales que no garantizan el derecho de los trabajadores. El presidente de la Junta y el actuario dicen que no hay materia, mandaron la razón a México y los trabajadores ya no podrían exigir el cumplimiento de sus derechos”, apuntó.

Comentó que esta situación ya fue informada a la Secretaría del Trabajo Estatal, la cual ha estado dando seguimiento al caso intentando tener una mediación con la empresa y así lograr una conciliación, no obstante aseguran que ésta “no ha dado la cara ni al Secretario”, incluso “desde hace tres semanas quedaron de enviar una propuesta y no lo han hecho”.