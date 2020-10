Toño Lorca ratifica su aspiración de ir con Morena

El empresario potosino José Antonio Lorca Valle ratificó formalmente su intención de sumarse como aspirante en el proceso de elección interna de Morena, para buscar ser candidato a la gubernatura del estado de San Luis Potosí en las elecciones del próximo año, “proceso electoral que se desarrollará en un contexto social y económico sin precedente en el país y el estado”.

En conferencia de prensa, el aspirante del Movimiento de Regeneración Nacional expresó que la unidad al interior del partido será el desafío más grande para las siguientes elecciones, “debido a que como en todos los partidos se levantan muchas manos”, sumado a los retos traídos por la pandemia de Covid-19.

Puntualizó que los meses por transcurrir, “se avivarán la expresión, interés y participación de las potosinas y potosinos, quienes hemos decidido caminar de manera activa en la vida política, poniendo cuerpo, el tiempo, voluntad y trabajo”.

Ante los representantes de los medios de comunicación, Toño Lorca dijo que se presenta “con humildad y una voz firme y consciente de que atravesamos un momento que no admite tibiezas ante el momento que se atraviesa en el estado y el país, además de que su participación será contundente y respetuosa al valorar el contraste de quien hoy levantamos la mano al interior de Morena.

Asimismo, sostuvo que comparte el principio del Gobierno de la República, de que hoy es momento de los menos tienen; por lo que me propongo -como lo he hecho desde mi trinchera- conseguirlo a través de la generación de empleos formales y bien remunerados, estrechar la brecha entre las clases más necesitadas y los sectores medios, ya que -añadió- “debemos de subir a los de abajo y no bajar a los de arriba”.

Lorca Valle indicó que San Luis Potosí necesita un administrador a la cabeza del gobierno que haga más eficiente el gasto y pueda hacer más con menos con los recursos disponibles, para poder enfrentar el impacto económico que ha generado la pandemia del Covid-19.

