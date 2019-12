Alrededor de 20 toneladas de pirotecnia serán comercializadas durante los días autorizados para su venta, entre ellos este martes 24, por lo que inspectores municipales reforzarán la supervisión para evitar cohetones prohibidos y que los puestos cumplan con todas las recomendaciones de seguridad.

El titular de la Unidad de Protección Civil Municipal, Adrián Álvarez Botello, dijo que este día, el primero de venta autorizado -los otros son el 30 y 31de diciembre-, se reforzarán las acciones del “Operativo Cohetón 2019”, en coordinación con otras dependencias.

Recordó que se autorizaron aproximadamente 800 permisos, y cada uno de los puestos será revisado para confirmar que cumplan con las medidas de seguridad, y con la venta de productos autorizados, indicó que los procedentes de China no están permitidos.

Las células de inspección de puestos de pirotecnia estarán integradas por elementos de cada instancia, a fin de dar cobertura al total de la mancha urbana y sus tres delegaciones municipales Bocas, La Pila y Villa de Pozos, donde lo primordial es la revisión de las medidas de seguridad preventiva de cada puesto, ya que si se incumple, serán retirados de inmediato.

Recordó la importancia de no guardar cohetes entre las ropas, no almacenarlos dentro de la casa, principalmente en la cocina por el riesgo que implica.

Además de no confiarse de la pirotecnia que aparentemente no funciona, porque la mayoría de los accidentes ocurren cuando las personas, especialmente menores de edad, se acercan a recuperar un cohete que no tronó y finalmente les explota en la mano, lo que también supone un importante trabajo coordinado para la atención de heridos por pirotecnia, con la Cruz Roja y otros cuerpos de atención de emergencias.

Pidió a la población que reporte aquellos puntos de venta de pirotecnia no autorizados, ya que es ahí donde posiblemente se de la comercialización de cohetones prohibidos, algunos de los cuales utilizan pólvora combinada con dinamita, lo que los hace extremadamente peligrosos.

El funcionario municipal recordó las acciones previas para inhibir el consumo de pirotecnia, con plátoicas que se ofrecieron en un número importante de planteles educativos, donde se mostró a menores de edad los peligros de jugar pirotecnia