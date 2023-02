Tomó protesta, Eduardo Duarte Villa como presidente de la FEDECAP

Eduardo Duarte Villa, tomó protesta como presidente de la Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas de San Luis Potosí, A.C., FEDECAP, tendrá la encomienda de dirigir a este organismo de profesionistas que está integrado por más de 20 organizaciones de profesionistas de todo el Estado Potosino de 2023 a 2025.

Acompañado de José Aarón Soto García, presidente de la Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas del Estado de Zacatecas, José Manuel Fajardo González, presidente de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados, A.C., Sergio Beltrán López, ex presidente saliente de la FEDECAP, José Matilde Hernández Méndez, presidente de la Federación Estatal de Abogados, Adriana Urbina Torres, ex presidenta del Colegios de Colegio de Enfermería de San Luis Potosí, A.C y Vicepresidente dela FEDECAP, Karina Muro Ruíz, ex presidente de la Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas del Estado de Zacatecas (FeCoAPEZ) y Emilio Saldaña Tristán, presidente del H. Consejo Directivo Nacional del Colegio Nacional de Ingenieros Agroindustriales, CONAIAG A.C., tomó protesta junto con el resto de los agremiados.

Esta entidad conformada por los profesionistas del Estado fue creada en el año de 2008, empezaron con la unión de nueve Colegios, y ahora son más de 20. Estos organismos son asociaciones civiles (no lucrativas) formadas por egresados de una misma rama disciplinar, interesados en agruparse para trabajar en beneficio de su profesión, siendo responsables de promover acciones en beneficio para los potosinos, esencialmente a través del servicio social, tienen entre otras atribuciones, las de promover la expedición de leyes, reglamentos y sus reformas, relativos al ejercicio profesional, y colaborar en la elaboración de planes de estudios profesionales, entre otros.

"Nuestra Federación, tiene como uno de sus objetivos, coadyuvar al esfuerzo en conjunto, para lograr con su trabajo y quehacer profesional, una certificación y acreditación, tanto estatal, nacional e internacional para todos los colegios de profesionistas a través de la ética, capacitación, investigación y participación en los grandes cambios que necesita México y nuestra sociedad. Otro de los objetivos promover la capacitación continua, como lo vienen haciendo ya algunos colegios desde hace buen tiempo".

Igualmente tienen la obligación de armonizar las leyes y reglamentos que les competen a todos los colegios como profesionistas "y nos competen por nuestro quehacer cotidiano, tanto en la profesional como en lo social, como lo es la Ley de profesiones del Estado, que actualmente tiene el nombre de Ley para el Ejercicio de los Profesiones en el Estado de San Luis Potosí., entre otras muchas leyes y reglamentos".

Van a promover la superación académica del profesional, para su formación, actualización y certificación educativa, que hará que se comprenda que la Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas del Estado de San Luis Potosí es y debe de ser un Auxiliar a la administración pública como cuerpo consultor.

Y en un punto no menos importante, tendrán la responsabilidad de reconocer y premiar a los colegios, a las instituciones y a los profesionales que se distingan en el campo de la investigación o en la práctica profesional, así como su preparación universitaria y la excelencia académica.