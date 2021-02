Tome sus precauciones; anuncian cortes de energía eléctrica durante esta tarde en SLP

San Luis Potosí tendrá este martes, cortes de energía eléctrica entre las 6 de la tarde y las 11 de la noche, informó el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE).

A través de su cuenta de Twitter, el Cenace informó que los estados de San Luis Potosí, Aguascalientes, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro y Zacatecas, tendrán "cortes de carga rotativos y aleatorios" este martes.

Dichos cortes se realizarán entre las 18 y 23 horas "ante el aumento del pico de la demanda vespertina y nocturna en el Sistema Interconectado Nacional y a la indisponibilidad de generación suficiente para cubrir las regiones del norte y noreste del país".

Debido a ello, llama a la población a tomar las medidas preventivas necesarias y recomienda: apagar las luces que no se estén utilizando, desconectar dispositivos electrónicos que no se requieran, cerrar cortinas y persianas para conservar el calor, y disminuir o apagar los procesos de producción no esenciales.

