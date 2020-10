Todo listo para el arranque de INCmty

Con conferencistas de primer nivel que enriquecerán el ecosistema emprendedor del Instituto Tecnológico de Monterrey, campus San Luis Potosí, están listos para el arranque de INCmty, el festival de emprendimiento con mayor prestigio e influencia de América Latina, que se realizará del lunes 2 al viernes 6 de noviembre, por primera vez de forma digital desde su primera edición en 2013.

Se estima que en México más del 50% del PIB proviene de las pequeñas y medianas empresas, las cuales enfrentan un escenario desafiante en este 2020. Por ello, INCmty se consolida este año como un escaparte de ideas para acelerar y conectar a las y los emprendedores, a través de plataformas y retos como INC Accelerator y HEINEKEN Green Challenge, INC B-Challenge, INC Prototype y el premio Health Innovation Award.

Bajo el eje rector este año de Digital inclusion & Sustainable future, INCmty se ha consolidado como una plataforma que brinda un “boost” de inspiración y conocimientos para emprender, invertir y construir; es también un llamado para re-inventarse, re-aprender y llevarse herramientas para revitalizar al ecosistema emprender; y una ventana para hacer networking y construir una comunidad internacional.

Digital inclusion se enfoca en la reducción de la brecha digital, un reto que se ha visto amplificado y evidenciado por la situación mundial actual. Sustainable Future considera que, para lograr esta inclusión, se debe diseñar un futuro sostenible a través de la generación de soluciones innovadoras y éticas.

Las y los emprendedores que serán parte de esta experiencia única podrán acceder a conferencias de líderes destacados como Brian Halligan, cofundador & CEO Hubspot, creador del inbound marketing, Richard Saul Wurman, creador de TED Conference, Terrell Owens, exjugador estrella de la NFL y miembro del Salón de la fama, Mariate Arnal, directora de Stripe en América Latina, Jill Popelka, presidenta de SAP SuccessFactors, Jacob Pace, CEO de Flighthouse, el MTV del futuro en TikTok, Gonzalo Alonso, futurólogo y transformador digital en América Latina, Mark Esposito, cofundador de Nexus FrontierTech y Jacob Morgan, autor y futurólogo, fundador de The future of Work University.

