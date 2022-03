Todavía hace falta equipo en el Hospital Central: director general

Jorge Aguilar, director general del Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto", reconoce que todavía hace falta equipamiento para las instalaciones del nosocomio, aunque refiere que ya están trabajando conjuntamente con el Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI, para que se concreten las necesidades de operatividad.

Menciona que las áreas, recién construidas, son las que requieren nuevo equipamiento y el INSABI, es la instancia que debe adquirir todo lo que se necesita, porque son ellos, quienes ya autorizaron 900 millones de pesos para dicho propósito.

Se ha indicado que no existen áreas remodeladas, simplemente tiraron el área de urgencias médicas en tiempos del ex gobernador del Estado, Fernando Toranzo Fernández, y se construyó el nuevo edificio, lo demás no se ha movido ni tampoco modificado.

No se rechazo ni tampoco afirmó que existan ultrasonidos en mal estado operando, se explicó "tenemos diferentes ultrasonidos, de hecho también tenemos tres prestados por el Hospital General de Soledad de Graciano Sánchez".

Cabe ñadir que el Hospital Central ha cumplido en tiempo y forma y ha entregado la documentación requerida conseguir el equipamiento que es indispensable para arrancar operaciones, así también ha cumplido con todos los requisitos que han exigido las instancias federales como el Instituto de Salud para el Bienestar, pero son ellos quienes justamente no han autorizado el equipamiento, por eso no es de extrañar que el qué se considera como hospital regional se mantenga en una precaria situación al momento de brindar los distintos servicios médicos a la población.

