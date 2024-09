Titular de los SSE, preparada pero sin el contexto potosino: Chalita Manzur

Antonio Chalita Manzur, presidente del Colegio de la Profesión Médica de San Luis Potosí, aseguró que trabajarán de la mano de Elizabeth Dávila Chávez quien recientemente asumió la Dirección General de los Servicios Estatales de Salud (SES) pero argumentó que ésta, tendrá mucho trabajo dado que no conoce la dinámica de las enfermedades estatales, porque proviene del Estado de México y no de San Luis Potosí.

“Nos pusimos a investigar quién es la doctora, porque no es de la ciudad, no es de San Luis Potosí realmente, pues no la conocemos nosotros como gremio, estuve preguntando pues nadie la conoce, sin embargo, ya investigando, sí es una doctora con profesión, con una especialidad pública, con varios diplomados, con la experiencia, ella viene del Estado de México estuvo trabajando en Toluca y bueno, pues cumple con el perfil, tiene su currículum, se ve que es una persona bien preparada”.

Por lo anterior dijo “estamos contentos con la designación de la de la doctora, pues es lo que pedimos y es lo que digo, por lo que debe de ser por Ley y vamos a tener un acercamiento, vamos a tratar de tener un acercamiento con ella, pues para ofrecerle nuestro apoyo y nuestra ayuda y todo lo que se requiera con respecto a Salud en el estado de San Luis Potosí”.

Para ellos era importante que tuviera el perfil porque ayudará a los médicos y al mismo gobierno del Estado que garantiza, “debe saber responder ante cualquier contingencia de salud, dirigir salud, conocer la tecnología, las campañas de vacunación, cobertura, todos los programas que la secretaría maneja”.