Titular de la CEGAIP, El 3º con el sueldo más alto en SLP y no da resultados: CO

La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) no quiere trabajar y es un obstáculo para la transparencia, dijo el vocero de la organización Ciudadanos Observando J. Guadalupe Gonzalez.

Dijo que no cumplen los plazos legales para resolver, “ponen lineamientos para agarrar otros 20 días y no quieren que las cosas avancen, eso es poner obstáculos, inclusive hay cosas ridículas como ampliar el plazo porque dicen los comisionados tener mucha carga de trabajo”.

Abundó que “el comisionado presidente David Menchaca gana 93 mil pesos mensuales, es el tercer funcionario que más gana en San Luis Potosí, gana más que la presidenta del supremo tribunal de justicia y vean la responsabilidad que tiene uno y el que tiene otro, es increíble como la CEGAIP se ha convertido en un organismo burocrático, no está del lado de la transparencia y nosotros tenemos que impulsar que haya modificaciones a la ley”.

J. Guadalupe Gonzalez, vocero de la organización Ciudadanos Observando / Foto: Nahúm Delgado

J. Guadalupe González dijo que “los comisionados se quejan de que las cosas están mal en la ley y eso es inadmisible, cuando en tres años no pudieron solicitar una modificación a la ley si está mal hecha; el primer mandatario de la nación dijo que hay que desaparecer los organismos autónomos pero los organismos autónomos no están mal, están mal las personas y les voy a poner un ejemplo, quien nombró al presidente de la CEGAIP fueron los partidos políticos, ahí no está representada la ciudadanía, lo ratificó el Congreso a través de MORENA, el PRI, PAN y PT porque son acuerdos.

La CEGAIP está reprobada, no está dando resultados, los comisionados no están a la altura que necesita la sociedad: seguimos viendo más el cómo no en lugar de buscar el cómo sí y nosotros no vemos avances. En 30 días se deben resolver las quejas de la ciudadanía, es increíble que después de tres años cuando están a punto de irse, salgan con el descaro de decir: vamos a tratar de hablar con los ayuntamientos para que cumplan con la ley.