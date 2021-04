Titular de CEGAIP comparece ante legisladores

La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) no debe convertirse en protectora de los entes obligados para que evadan la ley, al contrario, debe ser garante de su cumplimiento y aplicar todas las medidas legales a su alcance para que el derecho a la información pública sea una realidad.

Así se estableció en la comparecencia del comisionado presidente de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) David Enrique Menchaca Zúñiga, ante diputados de la Comisión de Transparencia para ampliar la información, precisar, justificar y explicar el contenido del Informe de Actividades correspondiente al periodo 2020.

Diputada González Tovar / Congreso del Estado

La presidenta de la Comisión señaló que ve con preocupación la situación difícil que enfrenta la CEGAIP porque no se ha privilegiado el derecho al acceso a la información que tienen los ciudadanos y eso podría generar que se fomente la corrupción, al no obligarse a los entes a que cumplan los procedimientos de ley creando condiciones de proteccionismo no deseadas.

La diputada González Tovar señaló que “esto demerita a la institución porque no podemos tener entes obligado en cero porcentaje de cumplimiento o que de un ejercicio a otro registren un 80 por ciento y año siguiente bajen dramáticamente”. También cuestionó inconsistencias en el informe, el subejercicio presupuestal de poco más de un millón de pesos, la poca efectividad de los procesos de verificación y sanciones y la nula visibilización de sectores vulnerables en temas de transparencia.

El comisionado presidente de la CEGAIP David Menchaca expuso que se han hecho esfuerzos extraordinarios para llegar a lugares donde todavía no hay efectividad en rendición de cuentas por varias razones, “buscamos la proactividad, que los entes aporten información más allá de la que están obligados como es el caso de las vacunas, le apostamos a la cultura de socialización del tema”.

Explicó que por lineamientos emitidos, los entes obligados deben tener una calificación del 90 por ciento para ser aprobados y solamente el Museo del Laberinto cumple por encima de ese porcentaje; los principales entes incumplidos son los ayuntamientos, donde hay casos del cero por ciento, seguidos de los organismos operadores de agua, sindicatos y partidos políticos, “pero a nosotros no nos corresponde investigar las razones de esas fallas sino obligarlos a que rindan cuentas”.