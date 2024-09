Tirolesas de Adventureland fueron clausuradas por falta de documentación

Las tres tirolesas de Adventureland fueron clausuradas porque no presentaron la documentación requerida ante Proección Civil, después de la muerte de un guía turístico en la de Micos, la que se clausuro el día del incidente, también la de Xilitla y la de Real de Catorce, además que ejidatarios señalan que se haga una investigación, porque el ejido, no autorizo su instalación.

Desde el día de la muerte del trabajador en Micos y hasta la fecha, no se han entregado los documentos que se requirieron, por lo que fueron sancionadas y permanecerán cerradas hasta que se de cumplimiento con lo que establece la ley, por lo cual hay vigilancia para que no sean abiertas al Publico.

Posterior al percance, se les dio un plazo para solventar las irregularidades y no se entregó ninguna documentación, ante lo cual se entiende no tienen nada, por lo que se ha instruido a la Secretaría de Turismo para poner en orden todas las agencias turísticas de la Huasteca y del resto del Estado para que estas cumplan con lo que les corresponde de acuerdo a la ley.

Cabe mencionar que la autoridad municipal señalo que si se realizaron en su momento las verificaciones a la tirolesa de Micos, pro Protección Civil Municipal dijo que nada sabia al respecto, además quedo al descubierto que su instalación en una parte del ejido Micos, es irregular, tan es asi, que hay un amparo ante el Tribunal Unitario Agrario por esta razón, ya que las autoridades ejidales no fueron las que autorizaron la instalación y funcionamiento de la misma.