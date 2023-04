¿Tienes juguetes que ya no utilices? Lo puedes donar en SGS

Lograr reunir más de 500 regalos para entregarlos en comunidades como Ejido Soledad, en Soledad de Graciano Sánchez para festejar el Día del Niño, es la meta que se ha propuesto la Dirección de Participación Ciudadana, por lo que hacen un llamado a la ciudadanía para que donen juguetes nuevo o en buen estado, que permitan llevar alegría a las y los niños.

Ángeles Pérez quien esta al frente de dicha instancia, indicó que el objetivo es poder darle una alegría a las niñas y niños que menos tienen, ya que en esas zonas del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, es difícil que las madres y los padres de familia, puedan darle a sus hijos esos días.

“Tenemos como objetivo poder reunir por lo menos 500 juguetes para poder llevar a Ejido Soledad, es una zona donde los papás no tienen mucho que darles y para hacerlos felices, queremos llevarles un regalo, un juguete, para eso estamos recibiendo donaciones, no importa que no sea nuevo, sino que este en buenas condiciones, nosotros aquí le volvemos a dar vida” dijo la funcionaria.

Que refirió que a la par de los regalos se les estará llevando pasteles, los cuales dijo ya se están gestionando, además de nieve, bolsas de dulces y piñatas, es decir cosas que hacen felices a las niñas y los niños en fechas como esta.

Indicando que a la fecha solo se tiene contemplado acudir a Ejido Soledad, pero no se descarta poder visitar otras comunidades de Soledad de Graciano Sánchez.