Tienditas de abarrotes, al pie del cañón

Tienditas de la esquina atienden indicaciones protocolarias por Covid 19, donde de forma empírica han implementado áreas de higiene para que sus consumidores saniticen sus manos, de igual forma han dispuesto de manera estratégica marcas en el piso con una medida de separación de 1.50m, para que su clientela colabore y lleve a cabo el llamado a la “sana distancia”, también algunas de estos establecimientos solo podrán atender a un máximo de tres personas dentro de la tienda, para evitar la aglomeración.

Tal es el caso del señor Enrique, quien su ingenio y sus tremendas ganas de trabajar no lo han limitado, y hoy en día sigue ofreciendo un servicio necesario para la población en su tiendita de abarrotes ubicada en Av. Observatorio, donde abastece las alacenas de quienes hoy prefieren evitar acudir a los grandes supermercados.

Don Enrique atiende dentro de sus posibilidades las instrucciones sanitarias indicadas por la Secretaría de Salud para proteger la salud de sus compradores. Aby Torres quien es nieta del señor y ayudante dentro de la tienda de abarrotes, comentó que “Mi abuelo tiene una pequeña tienda ingresos que le ayudan a subsistir a mi familia, le pedimos a todo aquél vecino, amigo y familia que cuiden a sus adultos mayores. Muchos se preguntan por qué nosotros como su familia no tomamos su lugar para atender el negocio y es porque él se quiere sentir útil a su edad y no cerramos por qué el dice "tengo que brindar un servicio a mi país", no quiere cerrar y no quiere dejar a alguno de nosotros el cuidado de la tienda por qué esta tienda es su vida” comentó.

El señor Enrique y su nieta Aby, invitan a toda la población a que ayuden a los pequeños negocios familiares y respeten los lineamientos que ponen para el cuidado de sus adultos mayores. También agradecen a quienes pueden quedarse en casa y apoyan a las pequeñas tiendas de su colonia.

Clientes de don Enrique , como Jesús Refugio, señaló que “Es un señor que tiene amor por su tienda, que es parte su sustento, a pesar de que es mayor. Muy independientemente si aplica o no las normativas necesarias, se merece un aplauso por ser tan responsable”.

Hoy en día este tipo de comercios se han convertido, en la opción más viable para que la población se abastezca y compre sus artículos de primera necesidad, pues se les surte diariamente, la afluencia de personas es poca por hora, y los costos son más accesibles.