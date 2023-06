Tienda Vertiche deberá solventar deficiencias detectadas por la STPS

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) encontró deficiencias en la tienda de ropa donde el lunes de la semana pasada un trabajador cayó desde la azotea para después perder la vida.

El pasado 5 de junio, César Gerardo cayó desde la azotea de una tienda de ropa en la que trabajaba, luego de haber sido asignado a limpiar el techo junto con otro compañero, al siguiente día, perdió la vida a causa de las lesiones que le generó la caída de más de 12 metros de altura.

Familiares y amigos instalaron un pequeño altar frente a la tienda de ropa / Juana María Olivo | El Sol de San Luis

A raíz de lo ocurrido la STPS realizó una inspección extraordinaria a la empresa, en la cual se encontraron algunas deficiencias que deberá solventar en plazo de cinco días, de lo contrario se le aplicarán las sanciones correspondientes, indicó Néstor Eduardo Garza Álvarez, titular de la STPS.

El funcionario precisó que "el cumplimiento de las empresas no es solamente si ocurre un accidente, deben hacerlo en todo momento, la ley es de observancia general en todo momento, no nada más cuando subes a alguien a limpiar, aunque no lo subas tienes que capacitar a todo el personal, aunque nada más la enviaste a barrer, si hubiera tenido la capacitación adecuada sabría los riesgos que conlleva y los cuidados que debe tener".

En ese sentido, hizo un exhorto "a todos los patrones, a que capaciten y sean garantes del cumplimiento de la ley" para así tener un sector económico con empleo digno que privilegie la seguridad y la salud de los trabajadores.

Garza Álvarez señaló que también se ha dado asesoría a la familia de César Gerardo para que hagan el trámite correspondiente ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para recibir la indemnización por accidente de trabajo, y mencionó que apenas hace un par de días, abogados de la empresa se pusieron en contacto para establecer comunicación con la familia a través de la STPS.