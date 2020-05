Terreno de Ford no será malbaratado: Leal Tovías

Aunque el predio, propiedad de Gobierno del Estado y en el que se instalaría la armadora norteamericana Ford en 2017, será puesto a la venta para hacer frente a la emergencia sanitaria, el inmueble no será malbaratado.

Así lo aseguró, Alejandro Leal Tovías, quien adelantó que primero será valuado “y quien pretenda adquirirlo deberá pagarlo conforme a la Ley”.

Local Más de 180 empleos perdidos en el gremio de autobuses de pasaje y turismo

El funcionario estatal admitió que la autorización para venderlo será una decisión que tome el Congreso del Estado.

La transacción forma parte del plan de regreso escalonado a la vida financiera y económica del gobernador Juan Manuel Carreras López, luego de la contingencia para evitar la propagación del Covid-19, mismo que cuenta con distintas variantes: la implementación de un programa adicional de austeridad gubernamental; la comercialización del terreno conocido como “de la Ford”; la reestructuración de la deuda bancaria; así como la contratación de un crédito adicional hasta por 700 millones de pesos.

Recordó que éste y otros planteamientos, primero fueron presentados a diputadas y diputados locales, sector universitario, autoridades de salud, empresarios e invitados de la iglesia.

El titular de la Secretaría General de Gobierno reiteró que “el precio de salida de ese terreno será el precio que marque el avalúo, si no hay quien lo compre en ese precio no se venderá, porque la idea no es rematarlo".

Finalmente, Leal Tovías aclaró que primero será enviada de manera formal la petición para poner en marcha la venta del predio, luego de solicitar el estudio al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.