Terminar ciclo escolar vía virtual, lo más recomendable

Si no existe la seguridad de que los niños no serán expuestos a un contagio, es mejor que el ciclo escolar se termine por la vía virtual porque no es necesario arriesgarlos, aunque la indicación es esperar antes de tomar una decisión, dijo la presidenta de la Comisión de Educación del Congreso del Estado diputada María del Consuelo Carmona Salas.

El plan de reincorporación a la nueva normalidad dado a conocer por el presidente Andrés Manuel López Obrador, indica que habrá semáforos por regiones a partir del 1 de junio, donde se determinará qué entidades y qué actividades se normalizarán y una de ellas es el regreso a clases.

En ese sentido, dijo la diputada debemos entender que el Covid-19 llegó para quedarse entre nosotros y mientras no haya una vacuna, debemos tener la responsabilidad de seguir con todos los cuidados necesarios como hasta ahora, lavarnos las manos, usar cubre bocas, mantener la sana distancia.

“Estas medidas las vamos a llevar a cabo después de que todo se normalice y en estas etapas, ya se dijo que regresara la minería, la rama automotriz, la construcción y hay que estar pendientes a ver qué indicaciones hay sobre el regreso a clases el 1 de junio de maneras presencial”.

La diputada Carmona Salas añadió que si la curva se aplana y no crece la incidencia de casos, los planes se mantendrán pero si surgen inconvenientes lo mejor es que se termine el ciclo por la vía virtual, primero está la salud de los niños y de sus familias, eso es lo que importa.

Añadió que “es entendible que hay quienes no tienen acceso a Internet o a la televisión, pero habría qué encontrar la manera de reincoporarlos, porque no se puede exponer la salud de nadie, de cualquier manera debemos estar atentos a cómo evoluciona la situación”.

En caso de que se determine que el ciclo escolar se terminará por la vía virtual, serán las autoridades educativas las que informen a los ciudadanos los mecanismos, herramientas y alternativas que se van a usar para que todos los alumnos puedan tener acceso.