Termina este miércoles la vacunación para el refuerzo de adultos mayores y menores de edad

Sin contratiempos fue la afluencia a la vacunación Covid-19, luego de que continúan las jornadas de inoculación para los distintos grupos de edad en la entidad potosina. Este día, se vió poca gente participando en el proceso, y fue rápida la circulación hacia los distintos puntos de vacunación.

Luego de que las autoridades sanitarias, autorizaron ampliar el proceso de vacunación para el refuerzo a las personas de la tercera edad y menores de edad sin comorbilidades, se ha visto que ya no hay las grandes aglomeraciones, ni tampoco los empujones para conseguir la dosis.

En esta ocasión se aplican las vacunas de AstraZeneca y Pfizer, pero ninguna autoridad sanitaria ha querido destacar el número de fármacos que es están suministrando.

Muchos de los que están acudiendo en esta ocasión, reportan que ante el avance de Ómicron en San Luis Potosí se decidieron a acudir en busca del biológico, otros no habían tenido la oportunidad de asistir a los diferentes puntos de inoculación ya que en sus trabajos no les permitían salir o no tenían familiares que los acompañarán a los diversos lugares establecidos para este procedimiento.

Este miércoles, fue el último día en que podían acudir al refuerzo de la vacuna contra el Coronavirus, sobretodo los mayores de 60 años a quienes se les aplicó la marca AstraZeneca, mientras que a los menores de 12 a 17 años de edad con comorbilidades se les pusó la dosis de Pfizer.