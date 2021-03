Tenemos que crear Secretarías nuevas para aplicar el recurso directo: Romero Calzada

En su recorrido por el municipio de Río Verde, el candidato a la gubernatura por el partido Redes Sociales Progresistas (RSP), José Luis Romero Calzada, dio a conocer algunas de sus propuestas.

Romero Calzada aseguró que es un candidato disruptivo, y está en busca de cambiar la historia de San Luis Potosí “yo estoy cansado de los políticos de hueva, cansado de los políticos acartonados”.

Puntualizó que no esta pidiendo creer en él, si no: “cree en ti y ama a tu familia, lo demás vendrá por consecuencia, no creas en el político acartonado que vienen y te miente, date la oportunidad, se un humano que salga del closet”.

El candidato habló de su programa #ActivandoElBi$ne con “El Tecmol”, donde apoya el consumo local para que la economía del Estado crezca y aseveró que los productos que adquiere se los comparte a las personas que pasan, sin interés alguno.

Resaltó que, como propuestas, van a crear Secretarías en el tema de agua en los primeros tres años de su mandato. Mencionó también, que se tiene que elevar una Secretaría en el deporte “elevándose la Secretaría ya no vamos a jugar en campos llaneros, vamos a tener recursos desde el Congreso del Estado y el Congreso de la Unión para ese tipo de proyectos, con eso se va acabar el vicio y la delincuencia”.

Finalizó pidiéndole a la gente que sean disruptivos, que sean cómplices, que lo sigan en sus redes sociales @eltecmol, “ustedes al final decidan “Tecmol” es “Tecmol” no me voy a poner una mascara para cambiar tu voluntad”.