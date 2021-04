Tenemos plena certeza de que vamos a ganar el 6 de junio: Enrique Galindo

Enrique Galindo Ceballos, candidato de la Coalición Sí por San Luis, señaló que él prefiere que el candidato de Morena llegue a las urnas el próximo 6 de junio, que ya no se impugne la decisión que tomó el tribunal electoral federal, porque ese tema lo seguiría usando como pretexto para tener de qué hablar, “y es que no tiene nada de qué presumir de la ciudad, por eso este tema lo usa para tener de qué hablar”, señaló.

Entrevistado por los medios de comunicación al respecto de la resolución de la sala regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dijo que "tenemos plena certeza de que vamos a ganar en las urnas, la gente nos manifiesta su confianza porque esta convencida de nuestras propuestas".

Cortesía | Candidato a la alcaldía capitalina, Enrique Galindo Ceballos

En ese sentido, explicó que la reelección como concepto, tiene como fin premiar o castigar a quien está gobernando, si lo hace muy bien y la gente lo reconoce habrá reelección, pero si no gobernó bien, “como es el caso, si no se acercó a la ciudadanía, y eso me lo dice la gente, seguramente lo van a castigar porque no fue un buen alcalde y para eso solo hay que voltear a ver la ciudad. Hay que preguntarse si esta es la ciudad que nos quieren vender como prototipo. Yo apelo a la memoria de los potosinos, ¿cuál es la gran obra pública de este trienio?”.

Y continuó: “Las grandes obras de la ciudad son las dos ciclovías, y yo no sé si son caras o son baratas, pero no son útiles para la ciudad como sí lo puede ser infraestructura de agua. Pudo haberse llevado infraestructura hidráulica al norte de la ciudad y no se llevó, pudo haberse invertido más en movilidad y no se invirtió, pudo haber crecido la Policía Municipal y no creció. Creo que la prioridad de la inversión del gasto público no estuvo en función de las prioridades de los ciudadanos”.

Señaló que, en su caso, la campaña es de cercanía con la población, por lo que dedica entre cuatro y cinco horas diarias a caminar la ciudad, a tocar puertas una por una para convencer a la gente y recoger sus propuestas. “Trato de ver al mayor número de personas, le doy tiempo a las organizaciones, a la sociedad civil organizada, estamos haciendo un gran esfuerzo porque así lo exige la ciudad”, finalizó.

Antorchistas manifiestan su apoyo a Enrique Galindo

Ante más de cinco mil personas que se dieron cita muy temprano en la explanada de Los Fundadores, en el Centro Histórico de esta capital, Enrique Galindo Ceballos, candidato a la presidencia municipal por la Coalición Sí por San Luis Potosí, refrendó su compromiso con las clases más necesitadas, señaló que el próximo ayuntamiento atenderá de manera decidida las necesidades y servicios de las colonias que las han mantenido en el olvido.

Cortesía | Candidato a la alcaldía capitalina, Enrique Galindo Ceballos

En un evento en el que el movimiento antorchista volcó todo su apoyo a los candidatos de la coalición Sí por san Luis a la gubernatura, César Octavio Pedroza Gaytán, y a la presidencia municipal, Enrique Galindo Ceballos, su dirigente Lenin Campos Córdova presentó a los candidatos a los miembros de su organización y se comprometió a trabajar para impulsar a todos los aspirantes a cargos de elección de la coalición, para obtener un triunfo contundente el próximo 6 de junio.

Galindo Ceballos explicó las razones de por qué se debe votar por un gobierno de coalición, no solo en el municipio sino en la gubernatura y en los poderes legislativos local y federal. "En 2018 nos quitaron los presupuestos, nos quitaron los programas públicos, nos dijeron que íbamos a prosperar, y nos quitaron Prospera, dijeron que iba a haber apoyos para el campo, y nos los quitaron todos. Hoy nos comprometemos a que vamos a gobernar para ustedes, San Luis los va a tener a ustedes en el centro de las decisiones".

Cortesía | Candidato a la alcaldía capitalina, Enrique Galindo Ceballos

En su mensaje, el candidato pidió a la representante del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alma Carolina Viggiano que le llevara al presidente nacional el mensaje de que "en San Luis Potosí late fuerte el corazón antorchista, tenemos grandes candidatos y candidatas para la gubernatura, las diputaciones locales y federales y para presidentes municipales, que le vamos a regresar al estado el honor de vestir de rojo."

El Campos Córdova, líder del movimiento en San Luis Potosí y el norte del país, recordó que muchos candidatos en campaña prometen muchas cosas y cuando llegan al poder, lo olvidan todo. Le pidió a Galindo marcar un antes y un después en el gobierno municipal "los candidatos antorchistas deben apoyar al pueblo, todo el recurso que haya en los municipios tiene que ponerse al servicio de la gente pobre para que haya mejor calidad de vida, para que tengan drenaje, agua, alumbrado público, todos los servicios de buena calidad".

Alma Carolina Viggiano Austria, representante del CEN del PRI, entregó un mensaje de respeto para Antorcha Campesina por parte de su partido y resaltó la importancia de regresar los presupuestos a los estados y municipios para poder destinarlo a subsanar las necesidades de la ciudadanía.

Te puede interesar esta nota: Enrique Galindo Ceballos impulsará a jóvenes creadores