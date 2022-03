Tendrá SLP refugio, crematorio y cementerio de mascotas: Ricardo Gallardo

El nuevo complejo para animales, cuya construcción iniciará dentro de pocos días en la localidad de Tierra Blanca, tendrá una inversión de 25 millones de pesos y contará con hospital veterinario gratuito, refugio, crematorio y cementerio.

La administración estatal refrenda su compromiso con la protección y cuidado de los animales, por lo que el moderno complejo para mascotas será en breve una realidad.

El gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, consideró que al ser los animales de compañía integrantes de las familias es que se emprendió este proyecto “para garantizarles una vida digna y un desarrollo sano junto a sus propietarios y propietarias, las instalaciones serán innovadoras y acordes a una necesidad social urgente en San Luis Potosí: la protección animal”.

El mandatario estatal confirmó que el terreno, de 10 hectáreas de extensión, se ubica en la zona sur de la ciudad, en la localidad de Tierra Blanca, “ahí habrá la capacidad de dar refugio a más de dos mil animales, que podrán ser adoptados por las y los potosinos que así lo deseen, contribuyendo con ello a evitar la sobrepoblación y transmitiendo a las nuevas generaciones el respeto a vida de todas las especies”.

Invitó a la gente que pueda ayudar, a que lleve a las y los perritos callejeros para que se esterilicen y no se sigan proliferando “es un trabajo de todos y todas, nosotros pondremos los quirófanos para que puedan ser operados todos los animalitos e incluso si alguien tiene alguna mascota particular que la quiera esterilizar y que no cuente con el recurso para hacerlo podrá acceder al beneficio de las clínicas porque van a ser gratuitas”.

Parte de la transformación de San Luis Potosí es consolidar una política verde, por lo que este Complejo para Animales contribuirá al cuidado del medio ambiente y la salud de las personas al dar correcto destino a los restos de una mascota, y evitar que terminen en la basura doméstica o en sitios públicos donde representan un foco de infección, añadió.

Finalmente, Gallardo Cardona recordó que la construcción de estas instalaciones fue un compromiso con la ciudadanía potosina en el tema animalista, “como lo fue la iniciativa recientemente aprobada por el Congreso local para incrementar hasta a cinco años de prisión las penas a quien mate a un animal o los maltrate” refirió.

¿Qué más ha pasado en San Luis Potosí? entérate aquí