Temporada decembrina no será tan significativa para los restaurantes este año: Canirac

Aunque la temporada decembrina es de las más significativas para el sector restaurantero, por las reuniones navideñas que se llegan a tener en los establecimientos, este año estiman que apenas se podrá lograr un 70 por ciento en ventas, comparado con diciembre de 2019, pues por la pandemia mucha gente prefiere reunirse en casa en vez de salir a un restaurante.

Al respecto, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), Juan Carlos Banda Calderón, señaló que el pronóstico que tienen es que pueda haber una baja en las ventas, porque muchos de los eventos que se realizaban en los restaurantes, como desayunos o comidas navideñas entre familias, amigos y compañeros de trabajo, se llevarán a cabo en alguna casa.

No obstante, aun así, esperan que a partir de esta semana empiecen a tener algunas reservaciones en los restaurantes, aunque las expectativas no son tan alentadoras, pues, “si durante estos nueve meses de pandemia se disminuyó la asistencia en los restaurantes, el mes de diciembre no va a ser la excepción”.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

“Habrá quienes prefieran hacer reuniones en su casa, y habrá casos en los que decidan juntarse en algún restaurante, pero recordemos que hay restricciones en los horarios y en la capacidad de los establecimientos, hay gente que desea no salir para cuidarse y por ende consideramos que vamos a tener una disminución en nuestras ventas”, expresó.

El empresario recordó que, para quienes deseen llevar a cabo una reunión navideña en un restaurante, los establecimientos sólo tienen permitido trabajar a un 50 por ciento de su capacidad, con un horario restringido y por cada mesa sólo puede haber un máximo de 10 personas; de igual forma, se debe respetar la sana distancia, el uso de cubrebocas es obligatorio, así como el lavado constante de manos.

Finalmente hizo una invitación a los comensales a seguir asistiendo a los restaurantes, pues en ellos se tiene garantizado que habrá un control sanitario, con todas las medidas que indica el sector salud; además, dijo, es menos riesgoso acudir a estos lugares que estar haciendo reuniones en casas, porque ahí no existe ese mismo control.