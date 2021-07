Tema de inseguridad requiere solución integral: Olga Regina

Aunque la despenalización del uso lúdico de la marihuana puede disminuir las detenciones por posesión de esta droga, el tema de la inseguridad requiere una solución integral, indicó la magistrada Olga Regina García López, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura.

La presidenta del Poder Judicial en el estado se refirió al pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a la inconstitucionalidad de la prohibición del uso lúdico de la marihuana, y señaló que en su momento, la despenalización puede impactar con una disminución en la cantidad de detenciones a personas que no pueden justificar la posesión de la droga para su consumo personal.

Local Problemas de México "no se arreglan fumándose un porro": Priego Rivera

Sin embargo señaló que los temas de seguridad son complejos y requieren de una respuesta integral, pues mencionó que por ejemplo, en la justicia para adolescentes se detectan casos de adicciones a temprana edad.

García López indicó que en su caso, en el Poder Judicial "estamos pugnando por la capacitación a nuestros jueces, que sepan cómo manejar esos temas, y buscar salidas alternas para que no sean sancionados nada más con el internamiento".

Incluso cabe recordar que la Presidenta del Poder Judicial presentó una iniciativa al Congreso del Estado para contar con tribunales de justicia terapéutica en el estado, para que en aquellos casos donde una persona con adicciones cometa un delito no grave, "que el único tema sea la adicción, puedan recibir tratamiento y no que sean sancionados por padecer una enfermedad", sin embargo el Legislativo no ha dictaminado esta iniciativa.

No te puedes perder más temas de El Sol de San Luis ↓↓↓