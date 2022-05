Tema de agua requiere soluciones flexibles y temporales, sugirió José Santos Zavala

La problemática del agua requiere soluciones flexibles y temporales, sugirió José Santos Zavala, investigador de El Colegio de San Luis (Colsan) dentro de su exposición “Gobernanza del agua en el ámbito local” en el Primer Foro Estatal del Agua.

El investigador destacó que el problema del agua es cambiante, pues no es igual de una ciudad a otra, inclusive dentro de una misma se tienen diferentes afectaciones a la población, por ello sugirió que esta problemática debe ser abordada desde la gobernanza experimental, que plantea soluciones flexibles temporales pero con resultados.

Mencionó que al abordar los problemas del agua se debe poner al centro de la discusión a quienes sufren el problema directamente, ya que son ellos quienes pueden dar cuenta de lo que sucede; además, se tiene que trabajar de forma multidisciplinaria y con transparencia para rendir informes continuos de lo que se hace y los resultados que se obtienen, en el caso del agua, señaló que los informes debieran ser al menos cada semana.

Ante el hecho de que pasan administraciones municipales y estatales y el problema del agua no se resuelve, destacó que sí es posible darle solución en plazos cortos, inclusive en un año, pues insistió que en esta temática, las soluciones deben ser flexibles y temporales ya que es un problema cambiante de una lugar a otro y de un periodo a otro, “la planeación tradicional está diseñada para cuando los problemas no se mueven, no cambian, y se puede planear a seis, 10 o 20 años”.

Santos Zavala también descartó que el tema de la alternancia política represente una barrera para atender el problema del desabasto de agua, pues señaló que el predominio de un partido genera un “monopolio de la verdad”, por lo que sugirió dialogar con el que piensa diferente para encontrar mejores soluciones, “el problema es que no tenemos una clase política que sepa dialogar con quien piensa diferente”.